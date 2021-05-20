Empréstimo de Lucas Santos? Retorno de Bruno César ao Vasco? Pássaro prega calma

Na tarde desta quinta-feira, o diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, concedeu entrevista coletiva aos jornalistas e atualizou a situação de dois jogadores do clube: Bruno César e Lucas Santos. O Brasil de Pelotas negocia a contratação da cria do Cruzmaltino por empréstimo. No entanto, Pássaro lembrou que os dois serão concorrentes na Série B e revelou que, por ora, a oferta do clube gaúcho não agradou. > Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco- Na verdade, de novo tem diretriz técnica lá de trás, reunião que fizemos. Depois daqueles dois jogos, a gente não teria espaço para ele no nosso projeto. Não é desinteresse. Apareceu outra oportunidade e a do Brasil se tornou pública. Fico triste que tenha vazado. O que digo é: caso o Lucas, esportivamente, vá para jogar, é bom projeto, mas é termos algumas condições, e uma é percentual de salário - disse Pássaro, que continuou.