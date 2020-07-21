Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empréstimo de Dudu para clube do Qatar vai render quase R$ 700 mil ao Cruzeiro

A Raposa terá direito a esse valor pelo mecanismo de formação da FIFA. O atacante foi formado nas categorias de base do time mineiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2020 às 23:16

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 23:16

Crédito: Reprodução/Instagram @alkasssports
O Cruzeiro foi beneficiado diretamente pelo empréstimo do atacante Dudu, que defendia o Palmeiras, para o Al-Duhail, do Catar. A Raposa terá direito a 107,8 mil euros ( quase R$ 700 mil), ou 1,54% do valor total da transação, que foi de 7 milhões de euros (R$ 42,77 milhões) pelo mecanismo de solidariedade da FIFA como clube formador. O valor a ser recebido pelo time mineiro pode aumentar caso Dudu alcance metas de gols e participações em jogos do clube. O Al-Duhail se comprometeu a pagar mais 7 milhões de euros para comprar o atleta, de 28 anos. Se isso acontecer, o time mineiro receberá R$ 660 mil, aumentando sua parte como formador do jogador para R$ 1,32 milhão. Dudu subiu para o profissional do Cruzeiro em 2010, mas não entrou “de cara” na equipe principal, sendo emprestado para o Coritiba para ganhar “rodagem” no futebol. Ele voltou à Raposa em 2011 e começou a ter chances com o então técnico Adílson Batista. Dudu se destacou pelo Cruzeiro e teve um ano de destaque quando jogou o Mundial sub-20, vencendo a competição em um time que tinha Oscar e Neymar. A boa atuação no torneio gerou a venda para o o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O Cruzeiro recebeu 5 milhões de euros (R$ 11,6 milhões na época). O atacante fez três gols em 26 partidas com a camisa azul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados