Empréstimo de Dudu para clube do Qatar vai render quase R$ 700 mil ao Cruzeiro

O Cruzeiro foi beneficiado diretamente pelo empréstimo do atacante Dudu, que defendia o Palmeiras, para o Al-Duhail, do Catar. A Raposa terá direito a 107,8 mil euros ( quase R$ 700 mil), ou 1,54% do valor total da transação, que foi de 7 milhões de euros (R$ 42,77 milhões) pelo mecanismo de solidariedade da FIFA como clube formador. O valor a ser recebido pelo time mineiro pode aumentar caso Dudu alcance metas de gols e participações em jogos do clube. O Al-Duhail se comprometeu a pagar mais 7 milhões de euros para comprar o atleta, de 28 anos. Se isso acontecer, o time mineiro receberá R$ 660 mil, aumentando sua parte como formador do jogador para R$ 1,32 milhão. Dudu subiu para o profissional do Cruzeiro em 2010, mas não entrou “de cara” na equipe principal, sendo emprestado para o Coritiba para ganhar “rodagem” no futebol. Ele voltou à Raposa em 2011 e começou a ter chances com o então técnico Adílson Batista. Dudu se destacou pelo Cruzeiro e teve um ano de destaque quando jogou o Mundial sub-20, vencendo a competição em um time que tinha Oscar e Neymar. A boa atuação no torneio gerou a venda para o o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O Cruzeiro recebeu 5 milhões de euros (R$ 11,6 milhões na época). O atacante fez três gols em 26 partidas com a camisa azul.