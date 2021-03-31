Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empréstimo de Clayson ao Cuiabá é oficializado pelo Bahia

Atacante que veio do Corinthians em XX que jamais conseguiu se consolidar no Esquadrão fica no clube de Mato Grosso até o fim de 2021...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 13:43
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Contratação que já era verbalmente considerada como certa entre as partes, o atacante Clayson teve sua ida por empréstimo do Bahia para o Cuiabá oficializada nessa quarta-feira (31) pelo Esquadrão. O acordo tem validade até o fim do ano.>Fora do G4: a campanha até aqui do Bahia no estadualAos 26 anos de idade, o jogador que chegou ao clube de Salvador proveniente do Corinthians no ano passado não conseguiu corresponder as expectativas onde participou de 42 jogos pelo Tricolor e balançou as redes em somente três oportunidades.
Agora, o atleta com passagens também por União São João, Ituano e Ponte Preta terá mais uma oportunidade de recuperar seu melhor futebol em uma temporada histórica para o time de Mato-Grosso.
Isso porque, fundado no ano de 2001 com o já falecido ex-jogador Gaúcho como um dos idealizadores, o clube do Centro-Oeste jogará em 2021 pela primeira vez a elite do futebol nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados