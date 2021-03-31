Empréstimo de Clayson ao Cuiabá é oficializado pelo Bahia

Contratação que já era verbalmente considerada como certa entre as partes, o atacante Clayson teve sua ida por empréstimo do Bahia para o Cuiabá oficializada nessa quarta-feira (31) pelo Esquadrão. O acordo tem validade até o fim do ano.>Fora do G4: a campanha até aqui do Bahia no estadualAos 26 anos de idade, o jogador que chegou ao clube de Salvador proveniente do Corinthians no ano passado não conseguiu corresponder as expectativas onde participou de 42 jogos pelo Tricolor e balançou as redes em somente três oportunidades.
Agora, o atleta com passagens também por União São João, Ituano e Ponte Preta terá mais uma oportunidade de recuperar seu melhor futebol em uma temporada histórica para o time de Mato-Grosso.
Isso porque, fundado no ano de 2001 com o já falecido ex-jogador Gaúcho como um dos idealizadores, o clube do Centro-Oeste jogará em 2021 pela primeira vez a elite do futebol nacional.