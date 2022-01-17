Emprestados tentam 'encantar' Carille nos treinos do Santos

O técnico Fábio Carille conta, até agora, com três reforços para a temporada 2022: o meia Bruno Oliveira, o zagueiro Eduardo Bauermann e o meia-atacante Ricardo Goulart. Os jogadores foram contratados e já estão treinando normalmente. O treinador, porém, conta com outros nomes 'novos'.O elenco santista recebeu os retornos de Allanzinho, que estava no Guarani, Daniel Guedes, que jogou pelo Fortaleza e Tailson, no Náutico. Esses nomes já treinam no CT Rei Pelé e estão à disposição da comissão técnica. Os jogadores buscam surpreender Carille antes do Paulistão.O empréstimo do atacante Allan Victor, do Santos, com o Guarani, terminou após o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sua passagem pela equipe de Campinas, o garoto participou de 24 partidas, somando 664 minutos e marcando três gols.

Daniel Guedes defendeu o Fortaleza por empréstimo na última temporada. Ele disputou quatro partidas no Campeonato Brasileiro e 13 no total. Com 27 anos, o jogador tem contrato com o Santos apenas até o final do maio. Com a saída de Pará e ainda sem contratar um jogador para a posição, o Peixe deve dar nova chance ao lateral durante o Campeonato Paulista.

O atacante Tailson voltou ao Santos após rápida passagem pelo Náutico. Com contrato até 2025 e multa rescisória de R$ 400 milhões, o jogador não conseguiu se destacar na equipe do Recife. O departamento de futebol do clube, liderado por Edu Dracena, agora, precisa decidir seu futuro.

Segundo informações apuradas pelo DIÁRIO DO PEIXE, Tailson recebeu sondagens recente de um clube dos Estados Unidos e outro da Coreia do Sul. Algumas equipes que vão disputar o Campeonato Paulista de 2022 também procuraram o Menino da Vila, mas o Peixe preferiu esperar a pré-temporada.

Outros nomes vão se reapresentar nesta segunda-feira (17): o volante Guilherme Nunes e o atacante Rodrigão, que também estavam emprestados na última temporada para Náutico e Ponte Preta, respectivamente.