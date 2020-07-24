Emprestados pelo Corinthians ao Oeste estão vetados para domingo

Crédito: Jefferson Vieira/Oeste

Após a derrota do Guarani para o Botafogos, o Corinthians entra na última rodada da fase de grupos do Paulistão com chances reais de classificação para as quartas de final da competição. Por isso, vale tudo para garantir que nada atrapalhe, inclusive atestando que não haverá "fogo amigo" e "lei do ex". Assim, o Timão não irá liberar seus jogadores que estão ao Oeste, rival neste domingo.Segundo informações divulgadas pelo GloboEsporte.com e confirmadas pelo LANCE!, Caíque França, Guilherme Mantuan e Fabrício Oya já estariam vetados da partida por conta de uma cláusula contratual que impede que eles enfrentem o clube dono de seus direitos. Mesmo que houvesse uma solicitação extraordinária do Oeste para a liberação, a diretoria corintiana não concederia.

Os três estiveram em campo na derrota do Rubrão por 2 a 1 para a Inter de Limiera, na última quinta-feira, na Arena Corinthians, e em uma situação normal estariam novamente entre os 11 iniciais do técnico Renan Freitas, que terá de preparar substitutos, já que a rodada também será decisiva para eles, que se encontram na última posição da classificação geral e vão brigar por rebaixamento neste derradeiro jogo da fase de grupos do estadual.

Já o Corinthians, para sonhar com uma vaga nas quartas precisa, antes de tudo, vencer o Oeste. Com a vitória, terá de torcer para o Guarani não pontuar contra o São Paulo. Se o Bugre empatar, o Timão terá de vencer por dois ou mais gols de diferença, por conta do saldo. No entanto, se o time campineiro vencer o Tricolor, os corintianos estarão automaticamente fora do Paulistão.