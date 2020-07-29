Emprestado pelo Santos, Romário se prepara para estrear pelo Cuiabá

A estreia oficial do jogador está prevista para o dia 8 de agosto, na primeira rodada da segunda divisão, quando o Dourado enfrenta o Brasil de Pelotas, ainda sem local definido. O atleta vive a expectativa e ansiedade para realizar os seus primeiros minutos com a camisa auriverde e poderá sentir parte do gosto nesta quarta-feira, em amistoso contra o Atlético-GO, em Goiânia, onde o Cuiabá realiza a sua intertemporada, já que a sua cidade sede está em lockdown, por conta da pandemia do novo coronavírus.No sábado, a equipe enfrenta o Goiás, na capital goiana, em mais uma partida preparatória para a disputa da Série B.