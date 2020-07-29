Emprestado pelo Santos, Romário se prepara para estrear pelo Cuiabá

Após atuar pelo Mirassol no primeiro semestre, o lateral-esquerdo Romário, que pertence ao Santos até dezembro de 2022, foi anunciado pelo Cuiabá na última quinta-feira. O jogador disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pelo time mato-grossense.
A estreia oficial do jogador está prevista para o dia 8 de agosto, na primeira rodada da segunda divisão, quando o Dourado enfrenta o Brasil de Pelotas, ainda sem local definido. O atleta vive a expectativa e ansiedade para realizar os seus primeiros minutos com a camisa auriverde e poderá sentir parte do gosto nesta quarta-feira, em amistoso contra o Atlético-GO, em Goiânia, onde o Cuiabá realiza a sua intertemporada, já que a sua cidade sede está em lockdown, por conta da pandemia do novo coronavírus.No sábado, a equipe enfrenta o Goiás, na capital goiana, em mais uma partida preparatória para a disputa da Série B.
– Acho que é uma boa oportunidade da gente estar conseguindo voltar a treinar em grupo, com bola, estar no dia a dia trabalhando, ainda mais pelo nível que são os amistosos – disse Romário via assessoria.
– Vai dar pra gente tirar proveito deles, acetar o time taticamente e tecnicamente falando – acrescentou.
Contratado pelo Santos em 2018, Romário não teve muitas oportunidades pelo Alvinegro Praiano, acumulando empréstimos para Ceará, Guarani, Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino e Vila Nova, além do já citado Mirassol, no início deste ano.