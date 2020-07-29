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futebol

Emprestado pelo Santos, Romário se prepara para estrear pelo Cuiabá

Jogador tem contrato com o Peixe até dezembro de 2022 e ficará na equipe matogrossense até o fim deste ano...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 14:02

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 14:02
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após atuar pelo Mirassol no primeiro semestre, o lateral-esquerdo Romário, que pertence ao Santos até dezembro de 2022, foi anunciado pelo Cuiabá na última quinta-feira. O jogador disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pelo time mato-grossense.
A estreia oficial do jogador está prevista para o dia 8 de agosto, na primeira rodada da segunda divisão, quando o Dourado enfrenta o Brasil de Pelotas, ainda sem local definido. O atleta vive a expectativa e ansiedade para realizar os seus primeiros minutos com a camisa auriverde e poderá sentir parte do gosto nesta quarta-feira, em amistoso contra o Atlético-GO, em Goiânia, onde o Cuiabá realiza a sua intertemporada, já que a sua cidade sede está em lockdown, por conta da pandemia do novo coronavírus.No sábado, a equipe enfrenta o Goiás, na capital goiana, em mais uma partida preparatória para a disputa da Série B.
– Acho que é uma boa oportunidade da gente estar conseguindo voltar a treinar em grupo, com bola, estar no dia a dia trabalhando, ainda mais pelo nível que são os amistosos – disse Romário via assessoria.
– Vai dar pra gente tirar proveito deles, acetar o time taticamente e tecnicamente falando – acrescentou.
Contratado pelo Santos em 2018, Romário não teve muitas oportunidades pelo Alvinegro Praiano, acumulando empréstimos para Ceará, Guarani, Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino e Vila Nova, além do já citado Mirassol, no início deste ano.

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