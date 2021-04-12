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futebol

Emprestado pelo Palmeiras, Dudu volta ao Brasil para férias e definir o futuro

Atleta ganha recesso do Al Duhail-QAT após não ser inscrito na Liga dos Campeões Ásia
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Publicado em 12 de Abril de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 14:00
Crédito: Divulgação/Al Duhail
No início desta segunda-feira (12), Dudu postou foto a caminho do Brasil em seus stories do Instagram e isso agitou os palmeirenses nas redes sociais. Fora da lista do Al Duhail-QAT para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia por conta da indefinição de sua renovação e também devido ao limite de estrangeiros, o atleta vem para o país tirar alguns dias de férias e definir o futuro.
O vínculo de empréstimo vai até o meio do ano e os qataris têm até 15 de maio para avisar o Verdão se vão exercer o direito de compra de 80% dos direitos econômicos por seis milhões de euros (R$ 40,5 milhões na cotação atual). Os outros 20% permanecem com o Palmeiras para uma futura venda.>> ATUAÇÕES: Raphael Veiga é o destaque do Palmeiras na Supercopa
É possível que os dirigentes do Al Duhail tentem um renegociação do pagamento previsto no acordo e o Palmeiras, até o momento, não foi informado de nada. O Alviverde se baseia no ajuste feito no ano passado quando o vínculo de empréstimo foi definido já com as bases de uma futura compra e está ciente que os qataris têm mais de um mês para se manifestarem em relação ao assunto.
Vale lembrar que caso Dudu não permaneça no Qatar, tem direito a receber dois milhões e meio de euros (R$ 16,8 milhões), como informou o jornalista Danilo Lavieri, do Uol, na última semana. No período em que esteve fora, Dudu tem treinado fisicamente sob a supervisão online de profissionais do Palmeiras para complementar a preparação feita pela comissão técnica do Al Duhail. O treinamento particular foi acertado desde a ida dele para o exterior.Em entrevistas recentes, o jogador falou sobre o interesse de ficar no exterior, cumprir um contrato de três anos por lá e, depois, retomar a história dele no Palmeiras. Mesmo fora da lista de inscritos na competição continental, Dudu pode fazer parte do grupo na fase de mata-mata em caso de concretização da venda.
No Palmeiras, há duas leituras sobre o caso. Enquanto enfrenta dificuldade para contratar reforços pedidos por Abel Ferreira, contar com Dudu seria um ganho técnico para o treinador português. Um ídolo do clube que voltaria para chegar e jogar. Por outro lado, com receitas escassas em razão da pandemia, a confirmação da venda nos moldes previstos no contrato vai ajudar a aliviar o fluxo de caixa alviverde.

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