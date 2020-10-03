Emprestado pelo Palmeiras, Alan fratura perna e passará por cirurgia

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Emprestado pelo Palmeiras para jogar a Série B pelo Guarani, o meia Alan Guimarães sofreu uma grave lesão na manhã deste sábado (3), em duelo diante do América-MG, no Independência.

Campeão Paulista de 2020 com o Verdão, Alanzinho deu azar e sofreu um chute de Leo Passos, outra cria da Academia do Palmeiras, que joga no Coelho, e fraturou a perna esquerda. De acordo com o jornalista Régis Melo, do portal 'ge', o meia vai passar por cirurgia ainda nesta tarde, em Belo Horizonte.

Confira o lance abaixo (ATENÇÃO: Imagens fortes) Alan foi prontamente atendido e Leo Passos, seu colega na base do Palmeiras, o acompanhou até que a ambulância retirasse o jovem de campo.

Cria do futsal alviverde, o garoto tem sido presença constante nas seleções de base e carrega títulos tanto com a amarelinha quanto pelo Verdão. Seu nome já chegou a ser especulado em gigantes europeus como Barcelona e Real Madrid.