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futebol

Emprestado pelo Palmeiras, Alan fratura perna e passará por cirurgia

Meia sofreu choque acidental com Leo Passos, outra Cria da Academia, em jogo da Série B
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LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 13:12

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 13:12

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Emprestado pelo Palmeiras para jogar a Série B pelo Guarani, o meia Alan Guimarães sofreu uma grave lesão na manhã deste sábado (3), em duelo diante do América-MG, no Independência.
Campeão Paulista de 2020 com o Verdão, Alanzinho deu azar e sofreu um chute de Leo Passos, outra cria da Academia do Palmeiras, que joga no Coelho, e fraturou a perna esquerda. De acordo com o jornalista Régis Melo, do portal 'ge', o meia vai passar por cirurgia ainda nesta tarde, em Belo Horizonte.
Confira o lance abaixo (ATENÇÃO: Imagens fortes) Alan foi prontamente atendido e Leo Passos, seu colega na base do Palmeiras, o acompanhou até que a ambulância retirasse o jovem de campo.
Cria do futsal alviverde, o garoto tem sido presença constante nas seleções de base e carrega títulos tanto com a amarelinha quanto pelo Verdão. Seu nome já chegou a ser especulado em gigantes europeus como Barcelona e Real Madrid.
Alanzinho renovou seu contrato recentemente com o Palmeiras até 2023, e possui uma multa rescisória de 50 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 300 milhões).

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