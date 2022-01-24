Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Emprestado pelo Internacional, Cléberson projeta disputa do Gauchão no São José
futebol

Emprestado pelo Internacional, Cléberson projeta disputa do Gauchão no São José

Meia que esteve em três partidas do Colorado no estadual do ano passado projeta objetivos ambiciosos para o Zequinha em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 11:11

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 11:11

Nesta semana inicia-se o Campeonato Gaúcho. O São José, que fará sua estreia diante do Guarany, conta com o meia atacante Cléberson para a disputa do estadual. Campeão do Campeonato Brasileiro, do Gaúcho e da Supercopa do Brasil com a equipe sub-20 do Internacional em 2021, o atleta de apenas 19 anos defenderá o Zequinha, por empréstimo, até o final do estadual.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- É uma oportunidade muito boa pra minha carreira, disputar um Gauchão profissional vai me trazer muita experiência e coisas boas. Vou dar meu máximo sendo em treino ou jogo, vim pra ajudar a equipe e vou me empenhar ao máximo pra fazer isso – disse.
Esta não será a primeira experiência de Cléberson no Gauchão já que, no ano passado, ele foi relacionado em três partidas pelo Inter, tendo atuado no empate em 2 a 2 diante do Pelotas, na segunda rodada.
- Foi uma experiência muito boa jogar o Gaúcho profissional pelo Internacional, mesmo sendo apenas três jogos. Agora vou poder disputar por completo e espero absorver o máximo de conhecimento possível – contou o jovem atleta, antes de falar sobre as pretensões do São José na competição.
- O time está muito focado, sabemos das dificuldades e do nível das outras equipes, mas queremos buscar esse título – concluiu.
O duelo do Zequinha frente ao Guarany acontece na próxima quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Passo D'Areia.
Crédito: Divulgação/AssessoriadeImprensa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados