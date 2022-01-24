Emprestado pelo Internacional, Cléberson projeta disputa do Gauchão no São José

Nesta semana inicia-se o Campeonato Gaúcho. O São José, que fará sua estreia diante do Guarany, conta com o meia atacante Cléberson para a disputa do estadual. Campeão do Campeonato Brasileiro, do Gaúcho e da Supercopa do Brasil com a equipe sub-20 do Internacional em 2021, o atleta de apenas 19 anos defenderá o Zequinha, por empréstimo, até o final do estadual.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- É uma oportunidade muito boa pra minha carreira, disputar um Gauchão profissional vai me trazer muita experiência e coisas boas. Vou dar meu máximo sendo em treino ou jogo, vim pra ajudar a equipe e vou me empenhar ao máximo pra fazer isso – disse.

Esta não será a primeira experiência de Cléberson no Gauchão já que, no ano passado, ele foi relacionado em três partidas pelo Inter, tendo atuado no empate em 2 a 2 diante do Pelotas, na segunda rodada.

- Foi uma experiência muito boa jogar o Gaúcho profissional pelo Internacional, mesmo sendo apenas três jogos. Agora vou poder disputar por completo e espero absorver o máximo de conhecimento possível – contou o jovem atleta, antes de falar sobre as pretensões do São José na competição.

- O time está muito focado, sabemos das dificuldades e do nível das outras equipes, mas queremos buscar esse título – concluiu.

O duelo do Zequinha frente ao Guarany acontece na próxima quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Passo D'Areia.