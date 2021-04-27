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Emprestado pelo Fluminense, Samuel desembarca em Salvador para assinar com o Vitória

Atacante ficou sem espaço com a chegada dos reforços e muda de clube para ganhar mais experiência e minutos de jogo...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 17:28
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense acertou o empréstimo do atacante Samuel Granada ao Vitória até o fim do Campeonato Brasileiro. O jovem já viajou até Salvador para assinar contrato e realizar os exames médicos. O vínculo do jogador com a equipe tricolor é válido até dezembro de 2025.
O clube baiano irá arcar com os salários do atleta, que publicou uma imagem nas redes sociais sobrevoando de avião a cidade de Salvador. Aos 20 anos, Samuel perdeu espaço no Fluminense após a chegada de reforços. Ele recebeu chances no início do Campeonato Carioca, quando o time foi alternativo, mas não aproveitou e vinha ficando fora da lista de relacionados.
Veja a tabela da Série B do Brasileirão
Relevado em Xerém, Samuel estreou entre os profissionais do Fluminense ainda no Brasileirão da última temporada e marcou um gol diante do Ceará, na 36ª rodada. Ele foi relacionado pela última vez há um mês, contra o Boavista.
O empréstimo é visto com bons olhos para que o jogador ganhe mais rodagem e experiência durante a disputa da Série B. O centroavante esteve no Sub-23 na última temporada com a camisa do Flu.

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