Emprestado pelo Fluminense, Samuel desembarca em Salvador para assinar com o Vitória

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense acertou o empréstimo do atacante Samuel Granada ao Vitória até o fim do Campeonato Brasileiro. O jovem já viajou até Salvador para assinar contrato e realizar os exames médicos. O vínculo do jogador com a equipe tricolor é válido até dezembro de 2025.

O clube baiano irá arcar com os salários do atleta, que publicou uma imagem nas redes sociais sobrevoando de avião a cidade de Salvador. Aos 20 anos, Samuel perdeu espaço no Fluminense após a chegada de reforços. Ele recebeu chances no início do Campeonato Carioca, quando o time foi alternativo, mas não aproveitou e vinha ficando fora da lista de relacionados.

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Relevado em Xerém, Samuel estreou entre os profissionais do Fluminense ainda no Brasileirão da última temporada e marcou um gol diante do Ceará, na 36ª rodada. Ele foi relacionado pela última vez há um mês, contra o Boavista.