Emprestado pelo Fluminense, goleiro Paulo Filho reforça o Ceará

Crédito: Arqueiro é formado na base do Furacão (Divulgação

Revelado nas categorias de base do Athletico, o goleiro Paulo Filho assinou contrato com o Ceará e chega por empréstimo do Fluminense até dezembro deste ano.>Como está a situação do Mais Querido no CearenseO atleta, que ficará à disposição das equipes Sub-20 e Sub-23 do Vozão, demonstrou confiança no novo desafio e espera conquistar espaço no Alvinegro de Porangabuçu.

- Encaro essa vinda para o Ceará como uma grande oportunidade na minha carreira. Meu objetivo é atuar e ganhar ainda mais experiência após a passagem pelo Fluminense. Teremos competições importantes pela frente e estou preparado para dar o meu melhor dentro de campo. Estou feliz e bastante motivado. Não vejo a hora de jogar e ajudar os meus novos companheiros de clube - disse Paulo.

Nascido em Fortaleza, o goleiro chegou ao Fluminense em dezembro de 2019 após deixar o Athletico-PR e agora poderá atuar pela primeira vez no futebol cearense.