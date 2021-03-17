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futebol

Emprestado pelo Fluminense, goleiro Paulo Filho reforça o Ceará

Jogador chega para integrar as equipes Sub-20 e Sub-23 do Vozão até o fim da atual temporada
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Publicado em 17 de Março de 2021 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 20:05
Crédito: Arqueiro é formado na base do Furacão (Divulgação
Revelado nas categorias de base do Athletico, o goleiro Paulo Filho assinou contrato com o Ceará e chega por empréstimo do Fluminense até dezembro deste ano.>Como está a situação do Mais Querido no CearenseO atleta, que ficará à disposição das equipes Sub-20 e Sub-23 do Vozão, demonstrou confiança no novo desafio e espera conquistar espaço no Alvinegro de Porangabuçu.
- Encaro essa vinda para o Ceará como uma grande oportunidade na minha carreira. Meu objetivo é atuar e ganhar ainda mais experiência após a passagem pelo Fluminense. Teremos competições importantes pela frente e estou preparado para dar o meu melhor dentro de campo. Estou feliz e bastante motivado. Não vejo a hora de jogar e ajudar os meus novos companheiros de clube - disse Paulo.
Nascido em Fortaleza, o goleiro chegou ao Fluminense em dezembro de 2019 após deixar o Athletico-PR e agora poderá atuar pela primeira vez no futebol cearense.
Aos 20 anos de idade, Paulo Filho já treina com os novos companheiros após a assinatura do contrato em negociação conduzida pelo empresário Giba Brasil, da DG Assessoria.

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