Emprestado pelo Flamengo, Piris da Motta marca dois gols na Turquia e quebra jejum de quatro anos

Crédito: Divulgação/Gençlerbirligi

Se o Flamengo vem sofrendo para marcar gols de pênalti nos últimos meses, um atleta conhecido da torcida rubro-negra mostrou que está em dia da marca da cal. Emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia, o volante Piris da Motta converteu duas penalidades e foi o grande destaque na vitória por 3 a 1 da equipe sobre o Hatayspor, nesta quarta-feira.

+ Quem vem por aí: as 27 promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Turco, o Gençlerbirligi saiu atrás do placar e virou sob a batuta do atleta paraguaio. Piris da Motta igualou o marcador nos acréscimos do primeiro tempo e garantiu a virada no início da etapa final. No fim da partida, Giovanni Sio marcou o terceiro e fechou o placar.

Além de garantir a vitória do Gençlerbirligi, os gols marcam o fim de um jejum de mais de quatro anos. A última vez que Piris da Motta havia balançado as redes foi em 1º de abril de 2016, na goleada do Olimpia sobre o Sol de América, pelo Campeonato Paraguaio.

Desde setembro na Turquia, Piris da Motta se tornou titular rapidamente e disputou 14 das 16 partidas do Gençlerbirligi no Campeonato Turco. Atualmente, a equipe está na 16ª posição, com 19 pontos, e briga para se afastar da zona de rebaixamento.+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados