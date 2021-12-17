Emprestado pelo Bahia, Ignácio se despede da Chapecoense pelas redes sociais

Com o fim do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Ignácio volta ao Bahia após uma temporada emprestado à Chapecoense. O jogador realizou 24 jogos pelo Verdão do Oeste onde marcou dois gols e anotou uma assistência, sendo um dos zagueiros do Brasileirão com mais participações em gols.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Outros números do atleta também impressionam, levando em conta a curta trajetória no time de Santa Catarina. Nos 24 jogos citados, Ignácio levou apenas cinco cartões amarelos e nenhum vermelho, sendo um dos jogadores da posição com menos cartões em toda a competição. O atleta também tem média de somente uma falta por partida.

- No dia de hoje comunico de forma oficial minha saída da Chapecoense. Infelizmente não conseguimos alcançar os nossos objetivos dentro do Brasileirão. As coisas, principalmente no futebol, nem sempre saem como planejado mas creio que Deus tem um propósito em tudo nas nossas vidas. Foram sete meses vivendo intensamente o clube, 24 jogos na temporada, e o que fica é a certeza que deixei tudo de mim. Não faltou entrega, dedicação, trabalho árduo no dia a dia e principalmente profissionalismo! De qualquer forma, fico feliz em ter feito parte desse clube que tem uma história gigantesca e também por conhecer essa cidade que possui um povo acolhedor e que vive intensamente a Chapecoense. Podem ter certeza que o Verdão do Oeste ganhou mais um torcedor. Agora sou mais um de vocês torcendo pela restruturação do clube. Que a Chape possa voltar ainda mais forte! - disse o zagueiro em postagem nas redes sociais.