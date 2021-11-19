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Emprestado pela Ponte Preta, Danrley rescinde contrato com Palmeiras

Com lesões ao longo da temporada, volante atuou somente em quatro partidas pela equipe Sub-20 do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 10:00

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 10:00

O volante Danrley não defenderá mais as cores do Palmeiras. Emprestado pela Ponte Preta, o jogador teve seu contrato rescindido nesta quinta-feira (18) e retornará ao clube de Campinas, dono de seus direitos econômicos.Cedido até o fim da temporada 2021, data limite do jogador como atleta das categorias de base, o vínculo assinado pelos clubes previa opção de compra de 50% dos direitos econômicos após o período, caso a diretoria do Verdão tivesse interesse.
No entanto, as cifras do acordo não foram divulgadas, devido a uma cláusula de confidencialidade. Tendo os direitos divididos entre Ponte (60%) e Real Sport Club (40%), o negócio firmado também previa que o Palmeiras comprasse 30% da Ponte e 20% do Real.
Danrley chegou ao Verdão em março de 2020 e conviveu com uma sequência de lesões. Em forma somente em setembro, o atleta disputou apenas quatro partidas com a camisa palestrina, sendo titular em duas oportunidades e com somente 116 minutos dentro de campo.Em entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA em outubro, o jogador revelou o desejo de continuar no Verdão para a temporada 2022, ressaltando as grandes ambições do clube acerca de títulos e protagonismo no Brasil.
– Claro, sem dúvidas que sim, Palmeiras é um grande clube, com uma grande torcida e projeções enormes nas temporadas e campeonatos que disputa. Quero manter o meu trabalho no dia a dia e buscar o melhor para o clube e consequentemente para mim – disse.
A rescisão contratual já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e, portanto, o atleta não pode mais ser utilizado no Campeonato Paulista Sub-20. Retornando em definitivo ao clube campineiro, o volante já disputou 19 partidas pela equipe profissional da Macaca durante a temporada de 2020.
Crédito: DanrleyemaçãopeloPalmeiras(Foto:AngeloSalvioni

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