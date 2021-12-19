Emprestado ao Flamengo, Kenedy entra na mira do Shakhtar Donetsk

O Flamengo pode perder Kenedy ainda no início da temporada 2022. Isso porque, o Shakhtar Donetsk procurou o Chelsea para pedir informações a respeito do meia-atacante, emprestado ao Rubro-Negro até junho do ano que vem, e estuda fazer uma proposta pela aquisição do atleta.A informação inicial é do site "Uol". Por um empréstimo de um ano, o Flamengo pagou ao Chelsea R$ 3 milhões (500 mil euros) para ter Kenedy, com opção de compra de 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 62 milhões.
O Flamengo, agora, aguarda o desenrolar das conversas entre Shakhtar Donetsk e o Chelsea, com quem Kenedy tem vínculo até julho de 2023.
Em 17 jogos, sendo apenas quatro iniciando como titular, Kenedy, de 25 anos, marcou um gol e deu uma assistência.