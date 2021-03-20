Emprestado ao Cuiabá, Cafú dispara sobre período no Corinthians: 'Não joguei Champions a toa'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Contratado pelo Corinthians em novembro do ano passado, com contrato até o o fim de 2023, o atacante Jonathan Cafú não se firmou no Timão, e neste início de temporada foi emprestado ao Cuiabá, time que voltará este ano para a elite do futebol nacional depois de 35 anos. Com passagem pelo futebol europeu, onde chegou a disputar a Liga dos Campeões, quando atuava pelo Ludogorets, da Bulgária, e marcou dois gols, contra Arsenal, da Inglaterra, e Basel, da Suíça, o atleta fez apenas três jogos pelo Timão, nenhum atuando os 90 minutos, e demonstrou chateação pela falta de sequência, ainda que também externasse gratidão ao Alvinegro do Parque São Jorge.

- Eu não tive a oportunidade que gostaria de jogar e mostrar meu futebol. Não joguei Champions League e a Liga Europa à toa. Não joguei porque sou bonito ou porque sou feio. Joguei porque tinha qualidade para estar entre os melhores do mundo, senão você não joga - disse Cafú, em entrevista à ESPN.com.br.

- Só queria minha oportunidade. Vi algumas coisas lá dentro que não achava certas, mas não me posicionei quando deveria. Sou muito grato ao Corinthians e a todos os jogadores - acrescentou.

Cafú chegou ao Corinthians vindo do Bourdeaux, da França, clube que detinha o contrato com o jogador, que o rescindiu. Na época, o atacante defendia o Al-Haznm da Arábia Sáudita, onde havia sido emprestado ao franceses.

Projeto Cuiabá

Cedido ao Dourado até dezembro, Jonathan destacou o projeto esportivo da equipe nos últimos anos.

- Vi que o planejamento do Cuiabá para o Campeonato Brasileiro era muito bom, e que meu perfil cabia dentro disso. Gostei da proposta e aceitei. Tomara que dê certo e que eu possa fazer um bom ano aqui. Ainda sou funcionário do Corinthians, mas o futuro ninguém sabe. Hoje penso no Cuiabá, é o meu time. Não penso em nada além disso - pontuou o jogador.

Jonathan Cafú já tem duas partidas disputadas pelo time mato grossense, ambas entrando no decorrer da partida. Na vitória por 3 a 1 contra o Operário, no dia 12 de março, pela terceira rodada do Estadual, na Arena Pantanal, o atleta entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo, no estádio . Já na última terça-feira (16), jogou durante 33 minutos o empate em 0 a 0 contra o Sergipe, pela primeira fase da Copa do Brasil, fora de casa.