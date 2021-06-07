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futebol

Emprestado a clube francês, zagueiro se despede do Flamengo após 14 anos

Thuler chegou às categorias de base do Flamengo aos oito anos de idade, foi campeão da Libertadores e do Brasileirão e agora defenderá o Montpellier, por empréstimo, até 2022...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 14:10

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 14:10

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Negociado com o Montpellier, da França, Matheus Thuler despediu-se do Flamengo nesta segunda-feira. Em publicação nas redes sociais, o zagueiroformado no Ninho do Urubu e campeão da Libertadores em 2019 agradeceu ao clube, à torcida e a todos profissionais que "fizeram parte de sua trajetória".
- Obrigado, Flamengo! Cheguei no clube com 8 anos de idade, ainda no futsal, e, de lá para cá, foram 14 anos vestindo o Manto Sagrado. Agradeço a todos que fizeram parte da minha trajetória. Só tenho a agradecer. Foi uma honra vestir o Manto! Obrigado por tanto, Nação - publicou Thuler, de 22 anos.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Thuler será emprestado ao Montpellier até junho de 2022. O clube francês terá a opção de compra em definitivo após este período por 2,5 milhões de euros.
O zagueiro tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2024. Cria do Ninho, Thuler estreou entre os profissionais em 2017 e viveu seu melhor momento no clube em 2019, com 17 partidas, participando das conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Contudo, perdeu espaço e não atua desde novembro de 2020.

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