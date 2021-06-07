Emprestado a clube francês, zagueiro se despede do Flamengo após 14 anos

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Negociado com o Montpellier, da França, Matheus Thuler despediu-se do Flamengo nesta segunda-feira. Em publicação nas redes sociais, o zagueiroformado no Ninho do Urubu e campeão da Libertadores em 2019 agradeceu ao clube, à torcida e a todos profissionais que "fizeram parte de sua trajetória".

- Obrigado, Flamengo! Cheguei no clube com 8 anos de idade, ainda no futsal, e, de lá para cá, foram 14 anos vestindo o Manto Sagrado. Agradeço a todos que fizeram parte da minha trajetória. Só tenho a agradecer. Foi uma honra vestir o Manto! Obrigado por tanto, Nação - publicou Thuler, de 22 anos.

+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Thuler será emprestado ao Montpellier até junho de 2022. O clube francês terá a opção de compra em definitivo após este período por 2,5 milhões de euros.