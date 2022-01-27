Empresário revela por que Léo Pereira continuou no Flamengo mesmo com oferta do Cruz Azul

Na última semana, o Flamengo recusou uma proposta do Cruz Azul, do México, por Léo Pereira. Apesar de ser reserva no time, o Rubro-Negro não quis perder o zagueiro. Em entrevista ao "ge", o empresário do camisa 4, Ricardo Scheidt, contou bastidores da negociação e revelou que ainda chegou a ocorrer um acerto financeiro pelo lado do jogador.> Novo uniforme 1 do Flamengo tem imagem vazada; veja o modeloAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Da nossa parte, teve o acerto financeiro, era muito boa a proposta. Era para ele ganhar três vezes mais do que no Flamengo. Tínhamos como ideia que era bom sair, mas entendo o lado do Flamengo, que investiu no Léo. E o momento, né. O Flamengo está com quatro zagueiro, e o Rodrigo Caio voltando. Estão sem peças na posição. Tentei ajustar, melhorar a oferta.