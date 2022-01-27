Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Empresário revela por que Léo Pereira continuou no Flamengo mesmo com oferta do Cruz Azul
futebol

Empresário revela por que Léo Pereira continuou no Flamengo mesmo com oferta do Cruz Azul

Ricardo Scheidt contou que o zagueiro ganharia três vezes mais no México e que ainda houve um acerto financeiro pelo lado do jogador e seus representantes...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 20:25
Na última semana, o Flamengo recusou uma proposta do Cruz Azul, do México, por Léo Pereira. Apesar de ser reserva no time, o Rubro-Negro não quis perder o zagueiro. Em entrevista ao "ge", o empresário do camisa 4, Ricardo Scheidt, contou bastidores da negociação e revelou que ainda chegou a ocorrer um acerto financeiro pelo lado do jogador.> Novo uniforme 1 do Flamengo tem imagem vazada; veja o modeloAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Da nossa parte, teve o acerto financeiro, era muito boa a proposta. Era para ele ganhar três vezes mais do que no Flamengo. Tínhamos como ideia que era bom sair, mas entendo o lado do Flamengo, que investiu no Léo. E o momento, né. O Flamengo está com quatro zagueiro, e o Rodrigo Caio voltando. Estão sem peças na posição. Tentei ajustar, melhorar a oferta.
- Chegou nesse valor que eles tiveram como último. Fui até onde deu. Tenho boa relação com o Flamengo... Tentei fazer algo que ficasse bom para todo mundo, não deu. E o Cruz Azul fechou com outro zagueiro em um empréstimo com opção de compra, ficou mais acessível. Mas o Léo Pereira era a prioridade, e acho que seria até a maior contratação do clube.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Ainda com o time comandado por Fábio Matias, o Flamengo volta a campo neste sábado contra o Volta Redonda, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Cariocão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: LéoPereiraéjogadordoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu
Imagem de destaque
Derrota histórica de Lula, vitória da oposição, tensão com Senado: como imprensa internacional noticiou rejeição a Messias
Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças
Doenças respiratórias: vacinação é essencial para a prevenção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados