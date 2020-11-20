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Empresário promove encontro de Filipe Luís com promessas do Fla: 'Exemplo a ser seguido'

Sócio da YouFirst, que agencia jogadores de futebol, exalta postura que lateral rubro-negro tem dentro e fora de campo como referência para Dudu e Petterson, do sub-17...

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 17:10

LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 17:10
Crédito: 'É importante ter ótimas referências', destaca Guilherme Siqueira sobre encontro(Divulgação/AVA
A maneira como Filipe Luís vem consolidando sua trajetória em campo ficou mais nítida nesta semana. O representante da YouFirst no Brasil, Guilherme Siqueira, promoveu um encontro entre o lateral-esquerdo do Flamengo e duas promessas da equipe: Dudu e Petterson.
O fato da dupla, que atua no sub-17 do Rubro-Negro, ter conhecido Filipe Luís, foi destacado pelo empresário como um momento de aprendizado para os jovens.
- A carreira de um jogador profissional é rápida e com oscilações. Por isso, é importante ter ótima referências como espelho e o Filipe Luís é um desses exemplos de atletas a serem seguidos, principalmente pela postura que ele tem dentro e fora de campo. Por isso, resolvemos fazer esse encontro e que esses jovens atletas jamais esquecerão, pois entenderam as dificuldades até chegar ao topo e ter controle da vaidade que pode vir a atrapalhar. Foi um dia especial e proporcionamos no encontro com o Filipe a chance deles crescerem também como pessoas - afirmou.
Aos olhos de Guilherme Siqueira, o encontro trará a Dudu e Petterson mais um exemplo do quanto eles ainda têm a evoluir.
- Todos os nossos atletas que hoje defendem as cores do Flamengo possuem um potencial enorme e estão num gigante nacional, com uma estrutura formidável e que ajudará eles a crescerem como atletas. Nós, como empresários, procuramos estar sempre por perto para que eles não saiam do eixo e possam evoluir - disse o empresário da YouFirst.
Siqueira exaltou o potencial da dupla, que garantiu vaga nas quartas de final do Brasileirão Sub-17, e também de Hugo Lopes e Edmilson, seus agenciados na categoria sub-15 do clube.
- Desde que chegaram ao clube é notória a evolução que o quarteto teve. Confiamos que eles crescerão muito ainda e o futebol mundial ouvirá falar bastante deles - afirmou.

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