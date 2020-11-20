Empresário promove encontro de Filipe Luís com promessas do Fla: 'Exemplo a ser seguido'

Crédito: 'É importante ter ótimas referências', destaca Guilherme Siqueira sobre encontro(Divulgação/AVA

A maneira como Filipe Luís vem consolidando sua trajetória em campo ficou mais nítida nesta semana. O representante da YouFirst no Brasil, Guilherme Siqueira, promoveu um encontro entre o lateral-esquerdo do Flamengo e duas promessas da equipe: Dudu e Petterson.

O fato da dupla, que atua no sub-17 do Rubro-Negro, ter conhecido Filipe Luís, foi destacado pelo empresário como um momento de aprendizado para os jovens.

- A carreira de um jogador profissional é rápida e com oscilações. Por isso, é importante ter ótima referências como espelho e o Filipe Luís é um desses exemplos de atletas a serem seguidos, principalmente pela postura que ele tem dentro e fora de campo. Por isso, resolvemos fazer esse encontro e que esses jovens atletas jamais esquecerão, pois entenderam as dificuldades até chegar ao topo e ter controle da vaidade que pode vir a atrapalhar. Foi um dia especial e proporcionamos no encontro com o Filipe a chance deles crescerem também como pessoas - afirmou.

Aos olhos de Guilherme Siqueira, o encontro trará a Dudu e Petterson mais um exemplo do quanto eles ainda têm a evoluir.

- Todos os nossos atletas que hoje defendem as cores do Flamengo possuem um potencial enorme e estão num gigante nacional, com uma estrutura formidável e que ajudará eles a crescerem como atletas. Nós, como empresários, procuramos estar sempre por perto para que eles não saiam do eixo e possam evoluir - disse o empresário da YouFirst.

Siqueira exaltou o potencial da dupla, que garantiu vaga nas quartas de final do Brasileirão Sub-17, e também de Hugo Lopes e Edmilson, seus agenciados na categoria sub-15 do clube.