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Empresário prefere não comentar sobre futuro de Paul Pogba

Mino Raiola disse que qualquer afirmação causa conflito entre os clubes, mas não descartou uma possível saída do francês na próxima janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 08:46

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 08:46

Crédito: Pogba pode deixar o Manchester United ao final desta temporada (PETER POWELL / POOL / AFP
Apesar das especulações envolvendo o nome de Pogba, Mino Raiola, empresário do meio-campista francês, não revela o futuro do jogador. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o agente optou por não se pronunciar neste momento para não criar conflito. O atleta tem contrato até 2022 e interesses da Juventus e do Real Madrid para a próxima temporada.- Não posso falar de Pogba porque as pessoas estão nervosas, não dormem à noite. Tenho que trabalhar tranquilamente. Se eu falo, alguém se ofende.
> Veja a tabela da Premier League
A próxima janela de verão europeu é a última grande oportunidade do Manchester United conseguir fazer dinheiro com a saída do francês. A partir de janeiro de 2022, o camisa seis pode assinar um pré-contrato e deixar os Diabos Vermelhos sem custos. Até o momento, não há informações de que o atleta tenha interesse em renovar seu vínculo com a equipe do Old Trafford.

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