Empresário prefere não comentar sobre futuro de Paul Pogba

Apesar das especulações envolvendo o nome de Pogba, Mino Raiola, empresário do meio-campista francês, não revela o futuro do jogador. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o agente optou por não se pronunciar neste momento para não criar conflito. O atleta tem contrato até 2022 e interesses da Juventus e do Real Madrid para a próxima temporada.- Não posso falar de Pogba porque as pessoas estão nervosas, não dormem à noite. Tenho que trabalhar tranquilamente. Se eu falo, alguém se ofende.