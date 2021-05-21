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futebol

Empresário diz que Mbappé tem acordo com o Real Madrid

Bruno Satin, agente de jogadores franceses, afirmou que o atacante do Paris Saint-Germain vem tendo contado com a cúpula do clube merengue há algum tempo...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 11:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 11:15
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Bruno Satin, empresário de alguns jogadores franceses, afirmou ao "Canal+" que o atacante Mbappé possui acordo com o Real Madrid. O agente afirmou que o atleta do Paris Saint-Germain conversa com a cúpula merengue há algum tempo sobre sua transferência.- Tudo está acontecendo há muito tempo e tenho a sensação de que ele está disposto a ir. Também tenho a informação de que Mbappé e sua família teriam um contrato com o Real Madrid. O acordo se refere as condições do atleta, mas o mais importante é entre os clubes.
> Veja a tabela da Ligue 1
O camisa sete tem contrato com o PSG até 2022 e Satin não descartou a possibilidade de que o clube francês mantenha o jogador por mais uma temporada e saia sem custos no próximo ano. No entanto, há negociações por uma renovação contratual.
As conversas estão emperradas e Mbappé aceitaria renovar seu vínculo com o clube até 2023, mas com a condição de que iria deixar a equipe em 2022. O Real Madrid aguarda a abertura do mercado para apresentar uma proposta oficial ao atleta.

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