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Empresário diz que Arthur pode deixar a Juventus: 'Não é do interesse continuar nessa situação'

Brasileiro passou por altos e baixos na temporada e não é nome de confiança do técnico Massimiliano Allegri. Agente revela que o volante quase acertou com o Arsenal em janeiro...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 12:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 12:15
Em uma temporada decepcionante com a camisa da Juventus, o volante Arthur Melo pode deixar a Velha Senhora na próxima janela de transferências. Segundo o empresário do atleta, Federico Pastorello, a situação do brasileiro "não é interessante".Em entrevista ao jornal "La Repubblica", o agente do ex-jogador de Grêmio e Barcelona revelou que Arthur quase acertou com o Arsenal em janeiro e citou que o meio-campista deve pensar em uma oportunidade na Seleção Brasileira.
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- Em janeiro ele esteve perto do Arsenal. Ele é um jogador importante demais para ser marginalizado e também deve pensar na Seleção. Com Sarri ele teria jogado, mas apesar de Allegri o respeitar, ele quer dois meio-campistas fisicamente estruturados. Não é do interesse de ninguém continuar nessa situação - disse Pastorello.
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Contratado pela Juventus na temporada passada, Arthur tem contrato com a Bianconeri até junho de 2025 e entrou em campo 63 vezes desde que desembarcou em Turim. Na atual temporada, foram 31 partidas, mas a grande maioria na segunda metade de 2021/22.
Crédito: Arthurfez31partidaspelaJuventusnaatualtemporada(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

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