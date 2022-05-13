Empresário diz que Arthur pode deixar a Juventus: 'Não é do interesse continuar nessa situação'

Em uma temporada decepcionante com a camisa da Juventus, o volante Arthur Melo pode deixar a Velha Senhora na próxima janela de transferências. Segundo o empresário do atleta, Federico Pastorello, a situação do brasileiro "não é interessante".Em entrevista ao jornal "La Repubblica", o agente do ex-jogador de Grêmio e Barcelona revelou que Arthur quase acertou com o Arsenal em janeiro e citou que o meio-campista deve pensar em uma oportunidade na Seleção Brasileira.

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- Em janeiro ele esteve perto do Arsenal. Ele é um jogador importante demais para ser marginalizado e também deve pensar na Seleção. Com Sarri ele teria jogado, mas apesar de Allegri o respeitar, ele quer dois meio-campistas fisicamente estruturados. Não é do interesse de ninguém continuar nessa situação - disse Pastorello.

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Contratado pela Juventus na temporada passada, Arthur tem contrato com a Bianconeri até junho de 2025 e entrou em campo 63 vezes desde que desembarcou em Turim. Na atual temporada, foram 31 partidas, mas a grande maioria na segunda metade de 2021/22.