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futebol

Empresário de Willian detona Arsenal após saída do atacante

Kia Joorabchian afirmou que os Gunners não possuíam o projeto esportivo que prometeram ao jogador brasileiro no momento de sua contratação...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 10:20

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 10:20
Crédito: Site Oficial do Arsenal
Kia Joorabchan, empresário de Willian, detonou o Arsenal após a saída do atacante do clube inglês para o Corinthians. Segundo o agente do atacante brasileiro, os Gunners não possuíam o projeto esportivo que prometeram ao atleta no momento de sua contratação.- Ele não foi (para o Arsenal) pelo dinheiro. Ele foi pelo projeto e o projeto não estava lá. Qual jogador foi para o Arsenal recentemente e não foi um desastre? Willian não era o problema - disse o empresário em entrevista à "talkSPORT".
> Veja a tabela da Premier League
Willian deixou o Chelsea após não entrar em acordo com os Blues por questões contratuais. No entanto, em sua única temporada com a camisa do Arsenal, o atleta não foi bem aproveitado pelo técnico Mikel Arteta e terminou o ano com apenas um gol e sete assistências.
Na última segunda-feira, o jogador foi anunciado como novo reforço do Corinthians, equipe em que foi revelado para o futebol. Após 14 anos longe, o atleta chega com status de ídolo após uma passagem bem sucedida pela Europa.

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