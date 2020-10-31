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Empresário de Vladimir afirma que Santos ainda não apresentou proposta de renovação ao goleiro

Agente também disse que a diretoria santista deseja a permanência do arqueiro...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 07:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 07:10
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Com contrato encerrando no dia 31 de dezembro, o goleiro Vladimir ainda não viu da parte do Santos uma proposta de renovação. Pelo menos é o que afirma o empresário do arqueiro, Beto Lopes.
- A última conversa que tive com a diretoria do Santos foi há duas semanas, pouco depois da mudança na presidência. Reafirmei que nossa proposta para uma eventual renovação é a mesma que fizemos no início do ano, após o retorno do Vladimir do empréstimo ao Avaí. O presidente Orlando Rollo e os executivos Felipe Ximenes e Jorge Andrade disseram que o clube tem interesse na permanência, mas até agora não apresentaram nenhuma proposta oficial - disse o agente. Enquanto não resolve a sua situação, Vladimir se recupera de uma lesão no dedo mínimo no pé direito, no qual teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico.
Revelado na base santista, o camisa 1 retornou ao Peixe nesta temporada após ter atuado por empréstimo no Avaí em 2019. Salvo esse hiato, o goleiro tem 11 anos de Santos FC.
Em 2015, após lesão do então titular Vanderlei, Vladimir assumiu a meta alvinegra e foi campeão paulista, inclusive defendendo pênalti na decisão contra o Palmeiras.

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