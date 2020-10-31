Empresário de Vladimir afirma que Santos ainda não apresentou proposta de renovação ao goleiro

Com contrato encerrando no dia 31 de dezembro, o goleiro Vladimir ainda não viu da parte do Santos uma proposta de renovação. Pelo menos é o que afirma o empresário do arqueiro, Beto Lopes.

- A última conversa que tive com a diretoria do Santos foi há duas semanas, pouco depois da mudança na presidência. Reafirmei que nossa proposta para uma eventual renovação é a mesma que fizemos no início do ano, após o retorno do Vladimir do empréstimo ao Avaí. O presidente Orlando Rollo e os executivos Felipe Ximenes e Jorge Andrade disseram que o clube tem interesse na permanência, mas até agora não apresentaram nenhuma proposta oficial - disse o agente. Enquanto não resolve a sua situação, Vladimir se recupera de uma lesão no dedo mínimo no pé direito, no qual teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico.