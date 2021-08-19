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Empresário de Sornoza esclarece que processo contra o Corinthians não foi movido pelo jogador; entenda

Agente conseguiu na Justiça a penhora de R$ 565,4 mil das receitas do Timão em processo relacionado a uma dívida do clube com sua empresa e não com o meia equatoriano...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 17:57
Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians
No início desta semana, segundo informou primeiramente o UOL, o empresário de Junior Sornoza, Bernardo Escansette, conseguiu a penhora na Justiça de de R$ 565,4 mil das receitas do Corinthians em virtude de uma dívida do clube com sua empresa de gerenciamento de carreiras, que veio a público para informar que o processo nada tem a ver com o atleta, que tem sido hostilizado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O equatoriano, que atualmente está emprestado ao Independiente del Valle, chegou ao Timão em 2019. Naquela época, o clube concordou em pagar R$ 960 mil a Escansette parcelados em quatro vezes de R$ 240 mil. No entanto, duas parcelas não foram pagas, segundo o agente, que entrou na Justiça cobrando R$ 528 mil, valor que acabou sofrendo correções conforme o tempo passou.
Com a penhora determinada pelo juiz responsável pelo caso, os valores que o Corinthians tem a receber das empresas que patrocinam o clube ou são parceiras comerciais, precisarão ser depositados em juízo a fim de cumprir a determinação judicial em favor da empresa de Escansette Sports LATAM.A repercussão do processo, no entanto, acabou caindo sobre Sornoza, que passou a ser hostilizado por torcedores nas redes sociais. Diante disso, Bernardo Escansette veio a público para esclarecer que a questão nada tem a ver com o jogador, mas sim uma dívida entre o clube e a sua empresa.
"Prezados, venho a público informar que a ação movida contra o Sport Club Corinthians Paulista é referente a pagamentos destinados a minha agência Escansette Sports.
Nosso atleta Junior Sornoza, que tem vínculo/contrato com o Corinthians até dezembro/2022, em nenhum momento processou o clube.
A Escansette Sports está em busca de seus direitos e reprovamos ataques e insultos feitos na internet, direcionados principalmente ao atleta Júnior Sornoza e sua família.
Att. Bernardo Escansette"

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