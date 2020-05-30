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futebol

Empresário de Rodrigo Dourado explica a permanência do atleta no Inter

De acordo com Gilmar Veloz, o atacante preferiu renovar o seu vínculo com o Colorado por duas temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 17:34

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 17:34

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A novela Rodrigo Dourado no Internacional chegou ao fim. Depois de muita especulação, clube e jogador chegaram a um acordo e sacramentaram a prolongação do vínculo na última sexta-feira.E MAIS:Jovem zagueiro da Ponte comenta sobre os treinos na quarentenaCenturión faz revelação forte sobre a vida após a morte da namoradaDe solução para o ataque a esquecido: Uribe completa um ano no SantosEm conversa com a Rádio Guaíba, o empresário do atleta, Gilmar Veloz, deixou claro que pesou na negociação a vontade de Dourado, que era permanecer no Beira-Rio.
‘O jogador demonstrou vontade de continuar e o Inter sempre deu apoio a ele, nunca o abandonou e isso é muito importante neste momento de lesões em sequência’, afirmou.
Capitão da equipe antes da lesão no joelho, Rodrigo Dourado tem tudo para ganhar espaço com Eduardo Coudet. Com um estilo de jogo moderno, ele pode aumentar a sua moral com a torcida.
Último Jogo
A última vez que Dourado entrou em campo pelo Inter aconteceu 10 de julho de 2019, quando o Colorado foi superado pelo Palmeiras, por 1 a 0, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. E MAIS:

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