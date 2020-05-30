Empresário de Rodrigo Dourado explica a permanência do atleta no Inter

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A novela Rodrigo Dourado no Internacional chegou ao fim. Depois de muita especulação, clube e jogador chegaram a um acordo e sacramentaram a prolongação do vínculo na última sexta-feira.E MAIS:Jovem zagueiro da Ponte comenta sobre os treinos na quarentenaCenturión faz revelação forte sobre a vida após a morte da namoradaDe solução para o ataque a esquecido: Uribe completa um ano no SantosEm conversa com a Rádio Guaíba, o empresário do atleta, Gilmar Veloz, deixou claro que pesou na negociação a vontade de Dourado, que era permanecer no Beira-Rio.

‘O jogador demonstrou vontade de continuar e o Inter sempre deu apoio a ele, nunca o abandonou e isso é muito importante neste momento de lesões em sequência’, afirmou.

Capitão da equipe antes da lesão no joelho, Rodrigo Dourado tem tudo para ganhar espaço com Eduardo Coudet. Com um estilo de jogo moderno, ele pode aumentar a sua moral com a torcida.

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