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Empresário de Pedrinho solta indireta contra Jorge Jesus

Meio-campista deixa o Benfica nesta janela de transferências para assinar vínculo com o Shakhtar Donetsk a pedido de Roberto De Zerbi, novo treinador do time ucraniano...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 09:40

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 09:40

Crédito: AFP; Divulgação / Benfica
Will Dantas, empresário de Pedrinho, disparou indiretas contra o técnico Jorge Jesus em seu Instagram. O agente publicou um vídeo com os melhores momentos do brasileiro com a camisa do Benfica e reclamou da falta de oportunidade.- Contra fatos não existem argumentos. Alguns lances dos poucos minutos que Pedrinho esteve em campo. Só para constas, as poucas partidas que o colocaram de titular, o sacaram logo no início do segundo tempo. Outras partidas entrou faltando entre cinco e dez minutos para terminar o jogo. Pasmem-se, entrou faltando 20 segundos para o fim de um dos confrontos. Não acreditem em estatísticas.
> Veja a tabela da Eurocopa
O Benfica acertou a venda do meio-campista para o Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros (R$ 110,8 milhões). O jogador foi um pedido do técnico Roberto De Zerbi, recém-contratado pela equipe ucraniana para a próxima temporada.
Em 2020, quando as Águias acertaram a chegada de Pedrinho, Jorge Jesus já havia criticado a transferências. Na época, o Míster ainda trabalhava no Flamengo e não pensava em voltar para Lisboa uma vez que Bruno Lage estava no comando dos Encarnados.

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