Empresário de Pedrinho solta indireta contra Jorge Jesus

Will Dantas, empresário de Pedrinho, disparou indiretas contra o técnico Jorge Jesus em seu Instagram. O agente publicou um vídeo com os melhores momentos do brasileiro com a camisa do Benfica e reclamou da falta de oportunidade.- Contra fatos não existem argumentos. Alguns lances dos poucos minutos que Pedrinho esteve em campo. Só para constas, as poucas partidas que o colocaram de titular, o sacaram logo no início do segundo tempo. Outras partidas entrou faltando entre cinco e dez minutos para terminar o jogo. Pasmem-se, entrou faltando 20 segundos para o fim de um dos confrontos. Não acreditem em estatísticas.