Empresário de Pedrinho confirma consulta de rivais do Corinthians e entrega desejo do atleta: 'Todos sabem'

Em participação na "rádio 365", o empresário de Pedrinho, Will Dantas, confirmou que dois rivais do Corinthians fizeram consulta para contratar o meia-atacante que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O atleta conseguiu deixar o país europeu após a Rússia iniciar guerra, e ele já esta em solo brasileiro.GALERIA > Com falha na marcação, Timão perde para o São Paulo; veja notas

Foi noticiado, inicialmente pela "Gazeta Esportiva", que tanto Palmeiras quanto São Paulo estariam de olho no jogador de 23 anos, e Will confirmou que ambos o consultaram para viabilizar o negócio.

Quando questionado se a diretoria do Timão o havia procurado, o empresário deixou explícito que o Alvinegro paulista tem interesse em repatriar o atleta.

- Pela empatia entre as duas partes, conversei antes de ontem com o Duílio. Eles têm muito interesse que o atleta vá para lá. Todos sabem da gratidão que o Pedrinho tem para com o Corinthians. Não podemos definir nada ainda. Precisamos esperar a semana que vem para saber o que vai acontecer, se vai ter que ser por um empréstimo, venda, ou a Fifa vai liberar os atletas. Prematuro ainda - disse Will Dantas.

No entanto, a fala dele vai no sentido oposto ao que foi noticiado pelo LANCE!, pois a diretoria corintiana não vê vantagem em contato com jogadores que estão vindo do futebol ucraniano apenas por três meses.

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Se o Corinthians sonha em ter novamente Pedrinho, a vontade do atleta é poder ter uma segunda passagem pelo clube que o revelou. Will contou que a família do jogador quer que ele permaneça no Brasil.

- Por ele, pelo coração dele, todo mundo já sabe onde ele gostaria de jogar. Seria uma boa se ele ficasse esse ano no Brasil. Pelo que estou sentindo, a família não quer ir para fora, porque o trauma foi muito grande. Pensando pelo lado profissional, ele sair da Europa agora não seria a melhor tomada de decisão. Ele vinha em uma crescente muito grande. Vamos esperar semana que vem, estudar as consultas que estamos tendo de clubes europeus - falou.

O empresário explicou que está em contato direto com o Shakhtar Donetsk para entender melhor como vai ser a liberação.

Existe a possibilidade da Fifa abrir uma janela de transferências exclusiva para jogadores estrangeiros que deixaram o país ucraniano, com os clubes que detém os direitos desses jogadores arcando com os salários até junho, quando abre a janela de transferências do meio do ano e esses atletas poderão ser negociados de forma definitiva.

- Tive uma reunião antes de ontem com o pessoal do Shakthar. Eles ventilaram a possibilidade de liberar os jogadores por empréstimo. De início, seriam três meses, mas eu falei que nesse período, nenhum clube vai querer contratar um atleta. Isso se estendeu até o final do ano, o empréstimo, ou que exista algum clube que esteja disposto a oferecer para comprar o atleta. Não foi estipulado nenhum valor. O Shakthar iria analisar as propostas - ponderou.

Will explicou que não só clubes brasileiros, como europeus, citando o Porto, manifestaram interesse em contar com Pedrinho. O empresário quer que o jogador use mais a razão ao invés do coração na hora de decidir o futuro.

- Ele chegou há seis meses no Shakthar, titular absoluto, treinador gosta muito dele. Depois de tudo isso que aconteceu, pelas consultas que tem chegado, tenho conversado com ele agora, comecei a conversar com ele sobre tudo isso. Nós vamos tentar essa semana, semana que vem, estudar as propostas. Algumas aqui do Brasil e outras do exterior. Falei para ele: não haja pelo coração, e sim pela razão - afirmou.

Por fim, Will falou que o estado psicológico do atletas com os traumas vivenciados para deixar a Ucrânia no meio da guerra estão sendo superados.

- Psicologicamente, ele está melhorando. É difícil um garoto, na idade dele, passar pelo que passou. Foi uma tensão muito grande, mas graças a Deus já está no Brasil, com a família - concluiu.