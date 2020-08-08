Empresário de Lautaro Martínez comenta rumor de ida do atacante ao Barça: 'Está bem onde está'

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Um dos principais rumores da janela de transferências no futebol europeu é a possível ida do atacante argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão, ao Barcelona. No entanto, Carlos Yaqué, empresário do jogador, não deu muito valor às especulações e disse que Lautaro está feliz no clube italiano:

- O que se relaciona sobre uma transferência de Lautaro tem muito a ver com a imprensa. Ele tem três anos de contrato e está muito bem onde está. Por sorte, teve uma temporada muito boa, ainda tem a Europa League. Tomara que chegue com a Inter até a final - disse, ao site "La Figura de la Cancha".

No entanto, o interesse do Barcelona no argentino é de conhecimento público - afinal, o próprio Josep María Bartomeu, presidente do clube catalão, comentou sobre. Porém, segundo ele, as negociações estão paradas e só serão retomadas após o término da Liga dos Campeões.