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Empresário de Lautaro Martínez comenta rumor de ida do atacante ao Barça: 'Está bem onde está'

Atualmente na Inter de Milão, argentino vem sendo sondado pelo clube espanhol, mas as negociações só devem retornar após o término da Liga dos Campeões...

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 12:40

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 12:40
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Um dos principais rumores da janela de transferências no futebol europeu é a possível ida do atacante argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão, ao Barcelona. No entanto, Carlos Yaqué, empresário do jogador, não deu muito valor às especulações e disse que Lautaro está feliz no clube italiano:
- O que se relaciona sobre uma transferência de Lautaro tem muito a ver com a imprensa. Ele tem três anos de contrato e está muito bem onde está. Por sorte, teve uma temporada muito boa, ainda tem a Europa League. Tomara que chegue com a Inter até a final - disse, ao site "La Figura de la Cancha".
No entanto, o interesse do Barcelona no argentino é de conhecimento público - afinal, o próprio Josep María Bartomeu, presidente do clube catalão, comentou sobre. Porém, segundo ele, as negociações estão paradas e só serão retomadas após o término da Liga dos Campeões.
Com ou sem Lautaro, o Barça já fechou três contratações para a próxima temporada: o jovem atacante português Francisco Trincão, do Braga, e os meias Miralem Pjanic e Pedri.

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