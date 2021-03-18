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Empresário de Hugo nega contato do Ajax, mas avalia como importante o interesse europeu no goleiro do Fla

André Bahia, ex-zagueiro e um dos representantes do goleiro, afirma que não há propostas ou conversas em andamento com clubes da Europa...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 19:15
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Destaque nas divisões de base do Flamengo e da Seleção Brasileira, promissor talento e goleiro titular na conquista do Octa: não faltam elementos para Hugo Souza despertar o interesse de clubes europeus, mas o estafe do jogador nega qualquer contato mais significativo ou proposta feita pelo atleta de 22 anos.
André Bahia, um dos representantes do goleiro do Flamengo, atendeu o L!, nesta quarta, e falou que, por ora, apenas sondagens foram feitas, algo encarado com naturalidade pelos agentes pelo desempenho de Hugo Souza.
- Acho importante (o interesse de clubes europeus no goleiro do Flamengo). A temporada que o clube vem fazendo vai sempre despertar interesse dos clubes - afirmou o ex-zagueiro André Bahia. que também foi revelado pelo Flamengo.Depois de antecipar o fim das férias e retornar aos treinos no Ninho do Urubu na última semana, Hugo Souza está relacionado para a partida contra o Resende, nesta sexta no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara. A tendência é de que o camisa 45 seja o titular da equipe de Maurício Souza.
De acordo com o jornal "O Dia", o Ajax tem interesse na contratação de Hugo Souza e avalia fazer uma oferta pelo goleiro., que tem vínculo válido até 2025. Segundo a publicação, o clube holandês procurou o departamento de futebol do Flamengo para saber se o atleta iria ser relacionado para este confronto.

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