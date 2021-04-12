Empresário de Haaland diz que Borussia Dortmund não tem a intenção de vender o jogador

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Um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências da Europa, o atacante Erling Haaland deverá permanecer no Borussia Dortmund para a próxima temporada. Segundo Mino Raiola, empresário do jogador, o clube alemão não tem a intenção de vender o atleta na janela que se aproxima.

+ Veja a tabela do Campeonato Alemão- Posso confirmar que estive em Dortmund para conversar. Michael Zorc (diretor esportivo) deixou claro para nós que o Borussia Dortmund não quer vender Haaland neste verão. Respeito essa opinião, mas isso não significa automaticamente que também concordo com isso. O Borussia foi muito claro nas suas opiniões - disse Raiola em entrevista ao canal alemão "Sport1".

Recentemente, o agente do centroavante norueguês se encontrou com as direções de Barcelona e Real Madrid, clubes interessados em Haaland, para saber as intenções de ambos a respeito do atleta. Pai do atacante, o ex-jogador Alf-Inge também esteve presente nas reuniões.

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