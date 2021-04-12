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Empresário de Haaland diz que Borussia Dortmund não tem a intenção de vender o jogador

Em entrevista a canal alemão, Mino Raiola diz que se encontrou com diretor esportivo do Borussia Dortmund, onde ouviu posição do clube. Agente, no entanto, não concorda...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 14:51
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências da Europa, o atacante Erling Haaland deverá permanecer no Borussia Dortmund para a próxima temporada. Segundo Mino Raiola, empresário do jogador, o clube alemão não tem a intenção de vender o atleta na janela que se aproxima.
+ Veja a tabela do Campeonato Alemão- Posso confirmar que estive em Dortmund para conversar. Michael Zorc (diretor esportivo) deixou claro para nós que o Borussia Dortmund não quer vender Haaland neste verão. Respeito essa opinião, mas isso não significa automaticamente que também concordo com isso. O Borussia foi muito claro nas suas opiniões - disse Raiola em entrevista ao canal alemão "Sport1".
Recentemente, o agente do centroavante norueguês se encontrou com as direções de Barcelona e Real Madrid, clubes interessados em Haaland, para saber as intenções de ambos a respeito do atleta. Pai do atacante, o ex-jogador Alf-Inge também esteve presente nas reuniões.
+ Semana Europeia: Fred se destaca e Casemiro é expulso. Veja como foi o final de semana dos brasileiros
De acordo com a imprensa europeia, o Borussia Dortmund só liberaria Haaland por um valor entre 150 milhões de euros e 180 milhões de euros (entre R$ 1 bilhão e 1,2 bilhão na cotação atual). No entanto, por cláusula de contrato, ao final da próxima temporada, em junho de 2022, o valor da multa cai para 75 milhões de euros (R$ 505 milhões).

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