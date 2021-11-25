Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empresário de Haaland dá pista sobre possível novo clube do atacante

Mino Raiola destacou que o jovem do Borussia Dortmund gosta muito da Espanha, onde ele tem casa. Real Madrid, portanto, desponta como favorito...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 11:51

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 11:51

Talvez o jogador mais cobiçado do mundo, o atacante Haaland, de 21 anos, pode se transferir para o Real Madrid na próxima janela de inverno ou de verão. Enigmático, mas nem tanto, o empresário do jogador, Mino Raiola, destacou que o jovem gosta muito da Espanha e que, inclusive, o jogador do Borussia Dortmund, da Alemanha, tem casa lá. CONFIRA AQUI A TABELA DA CHAMPIONS
- Haaland gosta muito da Espanha. Tem uma casa aqui e gosta muito dela, mas é muito cedo para falar sobre onde vai jogar na próxima temporada - comentou Raiola, em entrevista ao "Deportes Cuatro". Inglês naturalizado norueguês, ele tem contrato com o Dortmund até 2024 e multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros, valor que provavelmente só o Real Madrid conseguiria pagar na Espanha. Ele já tem mais de cem gols como profissional.
Haaland está machucado e viu o Dortmund ser eliminado precocemente da Champions, na última quarta, após derrota de 3 a 1 para o Sporting, pela fase de grupos da Champions.
Crédito: HaalandestámachucadoeviuoDortmundcairnafasedegruposdaChampions(Foto:INAFASSBENDER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados