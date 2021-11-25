Empresário de Haaland dá pista sobre possível novo clube do atacante

Talvez o jogador mais cobiçado do mundo, o atacante Haaland, de 21 anos, pode se transferir para o Real Madrid na próxima janela de inverno ou de verão. Enigmático, mas nem tanto, o empresário do jogador, Mino Raiola, destacou que o jovem gosta muito da Espanha e que, inclusive, o jogador do Borussia Dortmund, da Alemanha, tem casa lá. CONFIRA AQUI A TABELA DA CHAMPIONS

- Haaland gosta muito da Espanha. Tem uma casa aqui e gosta muito dela, mas é muito cedo para falar sobre onde vai jogar na próxima temporada - comentou Raiola, em entrevista ao "Deportes Cuatro". Inglês naturalizado norueguês, ele tem contrato com o Dortmund até 2024 e multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros, valor que provavelmente só o Real Madrid conseguiria pagar na Espanha. Ele já tem mais de cem gols como profissional.

Haaland está machucado e viu o Dortmund ser eliminado precocemente da Champions, na última quarta, após derrota de 3 a 1 para o Sporting, pela fase de grupos da Champions.