Empresário de Galhardo admite sondagens pelo atleta

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Autor de oito gols no Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo é o destaque do Internacional e reconheceu que vive a melhor fase da sua carreira, algo que certamente chama a atenção de outros clubes.Na noite da última sexta-feira, o empresário do atleta admitiu que recebeu sondagens, mas nenhuma que chamasse a atenção.

‘Existem muitas sondagens, o Inter tem consciência disso. Mas ele só vai sair se houver uma proposta astronômica, o que até agora não aconteceu’, afirmou Flávio Trivella à Rádio Guaíba.

‘O Thiago está muito feliz, focado no Internacional. Não queremos desviar isso para propostas. O clube não vê ele como um potencial financeiro, mas como peça importante para os objetivos esportivos, de conquistar títulos’, declarou.