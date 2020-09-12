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futebol

Empresário de Galhardo admite sondagens pelo atleta

Flávio Trivella reconheceu que teve procura pelo atleta, mas garante que o jogador está feliz no Inter...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 16:56

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 16:56
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Autor de oito gols no Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo é o destaque do Internacional e reconheceu que vive a melhor fase da sua carreira, algo que certamente chama a atenção de outros clubes.Na noite da última sexta-feira, o empresário do atleta admitiu que recebeu sondagens, mas nenhuma que chamasse a atenção.
‘Existem muitas sondagens, o Inter tem consciência disso. Mas ele só vai sair se houver uma proposta astronômica, o que até agora não aconteceu’, afirmou Flávio Trivella à Rádio Guaíba.
‘O Thiago está muito feliz, focado no Internacional. Não queremos desviar isso para propostas. O clube não vê ele como um potencial financeiro, mas como peça importante para os objetivos esportivos, de conquistar títulos’, declarou.
Neste domingo, Galhardo deve começar no banco de reservas do Inter diante do Goiás, mas com chance de ser utilizado por Coudet ao longo do confronto.

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