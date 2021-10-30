Empresário de Gabriel Pereira revela reunião com o Corinthians: 'A gente teve um avanço muito grande'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A novela da renovação de Gabriel Pereira com o Corinthians ganha capítulos diários e teve mais um na noite desta sexta-feira, quando o empresário do jovem concedeu entrevista para o programa "Baita Amigos", do Bandsports. Na conversa, o agente Ivan Rocha revelou ter se reunido com a diretoria do clube e avançado nas tratativas pela prorrogação do contrato que termina em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians GP, como é conhecido pelo seus companheiros, tem vínculo com o Timão até 31 de março de 2022 e já poderia assinar com outro clube. Além disso, a renovação com o Alvinegro está travada há algumas semanas. Apesar de o interesse de times europeus ter sido revelado durante a semana, Ivan rechaçou que esteja negociando em outras frentes e ressaltou a vontade do jogador.

- Ninguém vai ser maior do que o Corinthians. O Corinthians é muito grande. É evidente que o Gabriel despertou muito interesse em clubes do Brasil e do exterior, mas eu sempre fui parceiro do Corinthians e nunca abri negociação com ninguém. A vontade dele sempre foi jogar no Corinthians e nós estamos tentando construir uma situação de renovação - afirmou antes de completar:

- O que eu posso falar para o torcedor corintiano: estamos fazendo de tudo para que ele jogue. Ele é corintiano. O Corinthians precisa entender que nós queremos que ele fique. O Corinthians precisa entender que precisa valorizar o menino. Eu acho que a gente teve um avanço muito grande hoje.Outro assunto abordado nos últimos dias foi o possível afastamento de Gabriel Pereira enquanto a negociação estiver emperrada. Ivan Rocha não desmentiu a informação e confirmou que algo do tipo foi discutido na reunião, porém declarou achar injusto que uma medida desse tipo seja tomada contra o jovem.

- Essa situação de ou renova ou não joga é injusta com o Gabriel. Foi colocado, sim. Fizemos de uma maneira amistosa que nós queremos e temos interesse que ele fique no Corinthians. É uma negociação que começou hoje. Precisamos alinhar todas as arestas - esclareceu.

De acordo com o agente, a reunião desta sexta-feira foi a primeira em que os números foram apresentados, mas as partes têm se falado há algum tempo sobre a renovação. No entanto, o assunto ainda deve se estender por algum tempo e alguém terá que ceder na negociação. Diferente do que outros clubes querem, ele garante que não quer fazer nada que prejudique o Corinthians.