Empresário de Gabigol confirma recusa do Flamengo por proposta de clube inglês pelo atacante

Principal nome do Flamengo desde 2019, Gabriel Barbosa é constantemente ligado a clubes europeus. A imprensa inglesa colocou o atacante no radar de quatro clubes da Premier League, por exemplo. Em entrevista ao "ge", nesta sexta, Junior Pedroso, empresário do camisa 9 rubro-negro, confirmou que houve uma sondagem do Newcastle e uma proposta de empréstimo do West Ham - a qual foi recusada imediatamente pela diretoria do Flamengo.- Temos um grande parceiro inglês, um agente, que fez uma consulta informal através do Newcastle a respeito do Gabriel. O nosso objetivo e nosso papel é passar as informações e fazer as coisas fluírem. Não passamos ao Flamengo essa possibilidade pois isso não foi formalizada pelo Newcastle, então fica só na especulação. Não é dessa forma que trabalhamos - afirmou, antes de seguir: