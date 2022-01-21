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Empresário de Gabigol confirma recusa do Flamengo por proposta de clube inglês pelo atacante

Segundo Junior Pedroso, a oferta de empréstimo do West Ham foi prontamente recusada pelo Flamengo. O Newcastle sondou a situação do camisa 9, mas não formalizou proposta...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 15:17

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 15:17

Principal nome do Flamengo desde 2019, Gabriel Barbosa é constantemente ligado a clubes europeus. A imprensa inglesa colocou o atacante no radar de quatro clubes da Premier League, por exemplo. Em entrevista ao "ge", nesta sexta, Junior Pedroso, empresário do camisa 9 rubro-negro, confirmou que houve uma sondagem do Newcastle e uma proposta de empréstimo do West Ham - a qual foi recusada imediatamente pela diretoria do Flamengo.- Temos um grande parceiro inglês, um agente, que fez uma consulta informal através do Newcastle a respeito do Gabriel. O nosso objetivo e nosso papel é passar as informações e fazer as coisas fluírem. Não passamos ao Flamengo essa possibilidade pois isso não foi formalizada pelo Newcastle, então fica só na especulação. Não é dessa forma que trabalhamos - afirmou, antes de seguir:
- Outro clube que andou com a formalização de uma oferta de empréstimo foi o West Ham. Eu nem conduzi essa oferta ao Gabriel, conduzi diretamente ao Flamengo, que deu uma negativa porque não enxerga como possibilidade alguma de empréstimo, mesmo pagando uma fortuna. A gente também não consideraria um de empréstimo neste momento - afirmou Junior Pedroso.Após atuar por empréstimo em 2019 e ser decisivo nas conquistas do Carioca, Brasileirão e Libertadores, Gabriel Barbosa foi comprado pelo Flamengo da Inter de Milão, da Itália, e assinou contrato com o clube até dezembro de 2024. Ídolo da Nação, o atacante também tem sido convocado pela Seleção Brasileira.
Crédito: OatacanteGabrielBarbosaematividadedoFlamengo,noNinhodoUrubu(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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