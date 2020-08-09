Empresário de Cristiano Ronaldo e Leonardo conversaram sobre possível ida do português ao PSG, diz site

Crédito: divulgação/Juventus

Após a eliminação precoce da Juventus para o Lyon na Champions League, o futuro de Cristiano Ronaldo no clube virou assunto constante na mídia internacional. E de acordo com o site "Foot Mercato", existiram conversas preliminares entre Jorge Mendes, agente do jogador, e Leonardo, ex-jogador e atualmente diretor esportivo do PSG, para uma possível transferência ao clube de Paris. O time francês não confirma a informação.

A publicação afirma que Ronaldo está 'questionando seriamente' seu futuro no clube após as decepções continentais, visto que o grande objetivo do jogador é conquistar a Liga dos Campeões. Porém, após as passagens vencedoras por Manchester United e Real Madrid, as opções de transferência estariam reduzidas, e o Paris Saint-Germain seria uma opção viável.

Outro ponto citado pelo jornal é a boa relação entre Mendes e Leonardo - o empresário teve um papel importante na chegada do goleiro Keylor Navas ao PSG. As discussões sobre a negociação podem ganhar um novo capítulo em Lisboa, onde acontecerá o 'Super 8' da Liga dos Campeões - no entanto, espera-se que as conversas sejam longas.

Do lado da Velha Senhora, o clima é de confiança na continuidade. O presidente Andrea Agnelli afirmou logo após a eliminação para o Lyon que está 'convencido' de que Cristiano vai seguir no clube, citando uma entrevista publicada pela "France Football" que reforça o rumor da ida de Ronaldo ao PSG e afirmando que não passa de um 'truque da mídia'.