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Empresário de Cristiano Ronaldo e Leonardo conversaram sobre possível ida do português ao PSG, diz site

"Foot Mercato" diz que português pensa em mudar de ares após queda na Champions. Papo ainda é preliminar e pode evoluir durante disputa da Liga dos Campeões em Portugal...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 11:19

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 11:19

Crédito: divulgação/Juventus
Após a eliminação precoce da Juventus para o Lyon na Champions League, o futuro de Cristiano Ronaldo no clube virou assunto constante na mídia internacional. E de acordo com o site "Foot Mercato", existiram conversas preliminares entre Jorge Mendes, agente do jogador, e Leonardo, ex-jogador e atualmente diretor esportivo do PSG, para uma possível transferência ao clube de Paris. O time francês não confirma a informação.
A publicação afirma que Ronaldo está 'questionando seriamente' seu futuro no clube após as decepções continentais, visto que o grande objetivo do jogador é conquistar a Liga dos Campeões. Porém, após as passagens vencedoras por Manchester United e Real Madrid, as opções de transferência estariam reduzidas, e o Paris Saint-Germain seria uma opção viável.
Outro ponto citado pelo jornal é a boa relação entre Mendes e Leonardo - o empresário teve um papel importante na chegada do goleiro Keylor Navas ao PSG. As discussões sobre a negociação podem ganhar um novo capítulo em Lisboa, onde acontecerá o 'Super 8' da Liga dos Campeões - no entanto, espera-se que as conversas sejam longas.
Do lado da Velha Senhora, o clima é de confiança na continuidade. O presidente Andrea Agnelli afirmou logo após a eliminação para o Lyon que está 'convencido' de que Cristiano vai seguir no clube, citando uma entrevista publicada pela "France Football" que reforça o rumor da ida de Ronaldo ao PSG e afirmando que não passa de um 'truque da mídia'.
Cristiano Ronaldo, por sua vez, publicou uma reflexão sobre o ano da Juventus e valorizou a conquista do título italiano, mas admitiu que a torcida espera mais dos jogadores.

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