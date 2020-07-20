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Empresário de Bruno Henrique afirma não ter recebido contato do Benfica e diz: 'Não é inegociável'

Atacante do Flamengo está na mira dos Encarnados, cujo presidente está no Brasil para facilitar negociações com ele e outros jogadores, segundo aponta a imprensa portuguesa...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 15:25

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 15:25

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo viverá uma semana decisiva quanto ao restante da temporada. Depois de ver Jorge Jesus aceitar a proposta do Benfica, o Rubro-Negro verá os Encarnados tentarem a contratação de peças de seu elenco. Bruno Henrique, Gerson e Willian Arão são nomes no radar, de acordo com informações do jornal lusitano "Record".
E, em entrevista à RTP, Dênis Ricardo, empresário de Bruno Henrique, falou sobre a possibilidade do camisa 27 rumar ao Benfica. O agente afirmou que ainda não houve contato por parte do clube de Lisboa, realçando, em seguida, que nenhum atleta é "inegociável".
- O jogador tem contrato em vigor. Agora, jogador não é inegociável. O clube que tiver interesse nele tem de se manifestar, e até agora isso não aconteceu - disse Dênis, perguntado sobre a sua visão acerca do Benfica:
- O Benfica é um clube bom para qualquer jogador. É um clube europeu com uma história magnífica e que nós respeitamos muito. É um clube que dispensa comentários - disse Dênis, que também é ex-jogador.
NOVA CASA NO RIO (BOM SINAL?)
Posteriormente, Dênis falou com o canal "Paparazzo Rubro-Negro" e deu a entender que o desejo de Bruno Henrique, neste momento, não é sair do Flamengo. Ele ainda afirmou o seguinte (tranquilizando os rubro-negros):
- Estou indo essa semana no Rio ajudar ele em tudo (a comprar uma casa no Rio de Janeiro). Ele está muito feliz, e não chegou nenhuma proposta para ele. Eu poderia inventar que tinha, mas não tem.
VOANDO NO FLA
Não é à toa que Bruno Henrique foi indicado por Jesus. No Flamengo desde janeiro de 2019, o atacante já marcou 43 gols em 75 partidas, além de receber a alcunha de "Rei dos Clássicos" e ter sido eleito o "Craque do Brasileirão" da última temporada.
Por falar em Brasileiro, este foi um dos seis títulos que já acumula pelo Rubro-Negro. Os outros foram: Carioca (2), Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Esteve na última lista de convocados de Tite, embora a Seleção Brasileira não tenha estreado pelas Eliminatórias, como previsto, por conta da pandemia do novo coronavírus.
Em tempo: neste ano, Bruno Henrique renovou o contrato com o Flamengo, ampliando também o salário. Agora, o seu vínculo finda em dezembro de 2023.
CONVERSAS ENTRE DIRIGENTES
Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira chegou ao Brasil na noite do último domingo. Um dos motivos para a sua vinda ao Brasil é conversar com dirigentes do Flamengo para que, com um sinal verde, faça propostas por Bruno Henrique e/ou outros jogadores.
Cabe destacar que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, já afirmou que o clube não pretende abrir negociações e que os atletas (sobretudo os titulares) só saem mediante ao pagamento das respectivas multas rescisórias.

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