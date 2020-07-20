Empresário de Bruno Henrique afirma não ter recebido contato do Benfica e diz: 'Não é inegociável'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo viverá uma semana decisiva quanto ao restante da temporada. Depois de ver Jorge Jesus aceitar a proposta do Benfica, o Rubro-Negro verá os Encarnados tentarem a contratação de peças de seu elenco. Bruno Henrique, Gerson e Willian Arão são nomes no radar, de acordo com informações do jornal lusitano "Record".

E, em entrevista à RTP, Dênis Ricardo, empresário de Bruno Henrique, falou sobre a possibilidade do camisa 27 rumar ao Benfica. O agente afirmou que ainda não houve contato por parte do clube de Lisboa, realçando, em seguida, que nenhum atleta é "inegociável".

- O jogador tem contrato em vigor. Agora, jogador não é inegociável. O clube que tiver interesse nele tem de se manifestar, e até agora isso não aconteceu - disse Dênis, perguntado sobre a sua visão acerca do Benfica:

- O Benfica é um clube bom para qualquer jogador. É um clube europeu com uma história magnífica e que nós respeitamos muito. É um clube que dispensa comentários - disse Dênis, que também é ex-jogador.

NOVA CASA NO RIO (BOM SINAL?)

Posteriormente, Dênis falou com o canal "Paparazzo Rubro-Negro" e deu a entender que o desejo de Bruno Henrique, neste momento, não é sair do Flamengo. Ele ainda afirmou o seguinte (tranquilizando os rubro-negros):

- Estou indo essa semana no Rio ajudar ele em tudo (a comprar uma casa no Rio de Janeiro). Ele está muito feliz, e não chegou nenhuma proposta para ele. Eu poderia inventar que tinha, mas não tem.

VOANDO NO FLA

Não é à toa que Bruno Henrique foi indicado por Jesus. No Flamengo desde janeiro de 2019, o atacante já marcou 43 gols em 75 partidas, além de receber a alcunha de "Rei dos Clássicos" e ter sido eleito o "Craque do Brasileirão" da última temporada.

Por falar em Brasileiro, este foi um dos seis títulos que já acumula pelo Rubro-Negro. Os outros foram: Carioca (2), Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Esteve na última lista de convocados de Tite, embora a Seleção Brasileira não tenha estreado pelas Eliminatórias, como previsto, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em tempo: neste ano, Bruno Henrique renovou o contrato com o Flamengo, ampliando também o salário. Agora, o seu vínculo finda em dezembro de 2023.

CONVERSAS ENTRE DIRIGENTES

Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira chegou ao Brasil na noite do último domingo. Um dos motivos para a sua vinda ao Brasil é conversar com dirigentes do Flamengo para que, com um sinal verde, faça propostas por Bruno Henrique e/ou outros jogadores.