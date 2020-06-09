Empresário confirma sondagens de clubes europeus por joia do Flamengo

Crédito: Paula Reis / Flamengo

Recém-integrado ao elenco profissional do Flamengo, o lateral Ramon, de 19 anos, é acompanhado de perto por clubes espanhóis e portugueses. Os seus representantes já foram contactados por alguns clubes, mas, segundo Ulisses Neto, seu empresário, ainda não foram feitas ofertas pelo Garoto do Ninho. A expectativa, contudo, é que as propostas se confirmem em breve.

- Já fomos procurados por alguns clubes aqui na Europa. Querem saber informações sobre valores e a situação do atleta. Ainda não recebi nenhuma proposta concreta, mas a janela está recém-aberta, a tendência é que chegue alguma proposta oficial. O Ramon é um jogador extremamente profissional, com o desempenho na base e as boas partidas no começo da temporada, é natural que surja interesse do futebol europeu - diz o empresário Ulisses Jorge.

De acordo com o jornal "A Bola", de Portugal, o Benfica é um dos times interessados no futebol do jovem formado nas divisões de base do Flamengo.

Atualmente, Ramon é a terceira opção para a lateral esquerda, atrás de Filipe Luís e Renê. O jovem, já mostrou serviço no Campeonato Carioca deste ano, quando o grupo principal ainda estava de férias. Titular em quatro jogos pela equipe principal, se destacou na posição e, inclusive, deu duas assistências.

Ramon entrou em campo contra Macaé, Vasco, Volta Redonda e Fluminense. Além do mais, já com Jorge Jesus e os jogadores principais à disposição, foi relacionado em mais dois jogos -Botafogo e Portuguesa, sendo que este último foi o derradeiro antes da paralisação por conta da pandemia da Covid-19.

Enquanto as ofertas não chegam, o atleta segue 100% focado no trabalho no Flamengo, agora sob o comando do Mister Jorge Jesus, garante o empresário.