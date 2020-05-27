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futebol

Empresário confirma sondagem da Lazio em zagueiro do Sport

Aos 21 anos, o zagueiro recebeu uma procura do time italiano para acertar a sua transferência...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 19:31

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 19:31

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Revelado nas categorias de base do Sport, o zagueiro Adryelson pode estar com os dias contados na Ilha do Retiro. De acordo com o seu representante, a Lazio-ITA fez uma sondagem e mostrou interesse pelo atleta brasileiro.E MAIS:Clubes ingleses estão autorizados a retomarem treinamentos em grupoAthletico volta aos trabalhos no CT do CajuLampions League! Designer monta 'fusão' de escudos europeus e nordestinos‘Existe um bate papo, mas nada oficial. A gente sabe que Adryelson, por ser jovem e com passagem pela seleção, está no radar de muitos clubes. E a Lazio é mais um clube que demonstra um certo interesse em saber da situação dele e, daqui a pouco, se as coisas começarem a andar em relação à pandemia, pode ser que venha a ter alguma coisa oficial’, disse o empresário Eduardo Cornacini, ao Diário de Pernambuco.
Aos 21 anos, o atleta tem 100% dos direitos federativos ligados ao Leão. Diante da delicada situação financeira que o clube atravessa, caso tenha a confirmação da proposta, ele não terá dificuldades em deixar o Sport.
Desde a sua estreia, em outubro de 2018, Adryelson já disputou 68 partidas pelo Sport e anotou dois gols. O seu contrato vai até dezembro de 2021. E MAIS:

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