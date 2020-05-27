Empresário confirma sondagem da Lazio em zagueiro do Sport

Revelado nas categorias de base do Sport, o zagueiro Adryelson pode estar com os dias contados na Ilha do Retiro. De acordo com o seu representante, a Lazio-ITA fez uma sondagem e mostrou interesse pelo atleta brasileiro.E MAIS:Clubes ingleses estão autorizados a retomarem treinamentos em grupoAthletico volta aos trabalhos no CT do CajuLampions League! Designer monta 'fusão' de escudos europeus e nordestinos‘Existe um bate papo, mas nada oficial. A gente sabe que Adryelson, por ser jovem e com passagem pela seleção, está no radar de muitos clubes. E a Lazio é mais um clube que demonstra um certo interesse em saber da situação dele e, daqui a pouco, se as coisas começarem a andar em relação à pandemia, pode ser que venha a ter alguma coisa oficial’, disse o empresário Eduardo Cornacini, ao Diário de Pernambuco.