Empresário confirma que time da Europa tem interesse no volante Gregore

Após perder o volante Flávio, o Bahia corre o risco de ter mais uma baixa no meio-campo. Trata-se do marcador Gregore, que tem o interesse do Trabzonspor-TUR.‘Eu fiz uma consulta ao Bahia, o Trabzonspor tem interesse no Gregore e estou aguardando uma resposta do Bahia. Eles ainda não me posicionaram até porque estão focados em um novo treinador, mas acredito que a qualquer momento o Bahia me responda. Ainda estou na Turquia para resolver sobre Gregore e outro jogador brasileiro que o Trabzonspor deseja contratar’, revelou o empresário Décio Oliveira ao Bahia Notícias.