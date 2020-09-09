Empresário confirma que time da Europa tem interesse no volante Gregore

Após perder o volante Flávio, o Bahia corre o risco de ter mais uma baixa no meio-campo. Trata-se do marcador Gregore, que tem o interesse do Trabzonspor-TUR.‘Eu fiz uma consulta ao Bahia, o Trabzonspor tem interesse no Gregore e estou aguardando uma resposta do Bahia. Eles ainda não me posicionaram até porque estão focados em um novo treinador, mas acredito que a qualquer momento o Bahia me responda. Ainda estou na Turquia para resolver sobre Gregore e outro jogador brasileiro que o Trabzonspor deseja contratar’, revelou o empresário Décio Oliveira ao Bahia Notícias.
Com 26 anos, o volante convive com frequentes especulações e interesses dos clubes nacionais e internacionais, mas o Tricolor sempre recusa as investidas.
No começo do ano, o Seattle Souders, que faturou a Major League Soccer na temporada passada, ofereceu R$ 17 milhões por Gregore, mas o Esquadrão segurou o jogador.
Importante no esquema de jogo do Bahia, Gregore tem contrato com o clube de Salvador até dezembro de 2021.