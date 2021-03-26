Empresário confirma a volta de Taison ao Internacional

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O atacante Taison está de volta ao Internacional. Na tarde desta sexta-feira, Alcyone Dornelles, agente do atleta, confirmou à Rádio Gaúcha que o seu cliente assinou um contrato de duas temporadas com o Colorado.

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‘Já tá certo, ele vem. Já assinou pré-contrato. Contrato de dois anos inicialmente, até metade de 2023. Só que o Inter está negociando com o Shakhtar para ver se ele consegue vir antes. Não tem chances de não vir, ele já está acertado. Foi a opção de vida dele. Tivemos propostas da China, Arábia, Itália, Portugal, Turquia, mas ele botou na cabeça que é hora de voltar, a vontade dele sempre prevalece. Caso tenha que permanecer até o fim do contrato, a partir do dia 1 de julho é jogador do Inter’, afirmou.

A volta de Taison era aguardada pela diretoria do Inter, mas por conta dos problemas financeiros, a contratação não se concretizou em outras oportunidades.

Na última semana, após o jogador ser afastado por uma briga com o técnico, as coisas ficaram mais fáceis e o Colorado conseguiu repatriar atacante.

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Flamengo

No bate-papo, Alcyone Dornelles confessou que o Flamengo fez uma consulta por Taison, mas a identificação com o Colorado é mais forte.