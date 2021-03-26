Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empresário confirma a volta de Taison ao Internacional

Atacante assinou um pré-contrato com o Colorado e é aguardado pelo novo clube em julho...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:58
Crédito: Divulgação
O atacante Taison está de volta ao Internacional. Na tarde desta sexta-feira, Alcyone Dornelles, agente do atleta, confirmou à Rádio Gaúcha que o seu cliente assinou um contrato de duas temporadas com o Colorado.
+ Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
‘Já tá certo, ele vem. Já assinou pré-contrato. Contrato de dois anos inicialmente, até metade de 2023. Só que o Inter está negociando com o Shakhtar para ver se ele consegue vir antes. Não tem chances de não vir, ele já está acertado. Foi a opção de vida dele. Tivemos propostas da China, Arábia, Itália, Portugal, Turquia, mas ele botou na cabeça que é hora de voltar, a vontade dele sempre prevalece. Caso tenha que permanecer até o fim do contrato, a partir do dia 1 de julho é jogador do Inter’, afirmou.
A volta de Taison era aguardada pela diretoria do Inter, mas por conta dos problemas financeiros, a contratação não se concretizou em outras oportunidades.
Na última semana, após o jogador ser afastado por uma briga com o técnico, as coisas ficaram mais fáceis e o Colorado conseguiu repatriar atacante.
+ Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
Flamengo
No bate-papo, Alcyone Dornelles confessou que o Flamengo fez uma consulta por Taison, mas a identificação com o Colorado é mais forte.
‘Aqui no Brasil, o Flamengo me procurou para fazer uma consulta, mas deixei claro que a prioridade dele sempre foi voltar para o Inter. Se não voltasse, aí eu iria conversar com eles, mas antes disso era impossível’, finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados