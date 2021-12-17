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futebol

Empresário ameaça tirar Everton Cebolinha do Benfica e detona Jesus

Márcio Cruz, agente do atacante dos Encarnados, não está satisfeito com a posição em que seu cliente está sendo escalado. Atleta recebeu vaias no jogo da Taça da Liga...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 13:33

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 13:33

Márcio Cruz, empresário de Everton Cebolinha, ameaça tirar o atleta do Benfica. Em entrevista ao "Record", o agente não está satisfeito com o fato do atacante brasileiro estar sendo escalado fora de posição e recebendo vaias dos torcedores.- Se continuar assim, vamos ter que tirar o jogador daí, para que o Benfica não fique prejudicado. Se não é para colocar na posição dele, então não o ponha como ala.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Jorge Jesus também não foi poupado de críticas por Márcio Cruz, que responsabiliza o Míster pelas atuações abaixo da média do atacante que já vestiu a camisa da Seleção Brasileira.
- Jorge Jesus está acabando com um jogador que o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando o Everton está ganhando confiança e melhorando, ele o tira da equipe. O Everton não sabe defender. Foi contratado pelos gols e pela técnica que Jesus viu no Brasil e não como ala.
Na vitória do Benfica sobre o Sporting da Covilhã, pela Taça da Liga, a atuação do camisa sete não passou despercebida pelos fãs das Águias. Apesar da vitória por 3 a 0 e da classificação à semifinal, o atleta recebeu vaias dos torcedores presentes no Estádio da Luz.
Crédito: EvertonnãoconsegueterprotagonismonoBenfica(Foto:Divulgação/SiteoficialdoBenfica

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