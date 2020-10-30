Empresário afirma que Anderson Ceará pediu ao Santos para ser emprestado

Treinando com o elenco de aspirantes do Peixe, o atleta, segundo o seu agente, tem sofrido com uma 'pequena depressão' devido ao pouco tempo que tem entrado em campo, principalmente pelo time principal. O CRB é um dos alvos para contar com o jogador até o fim da temporada. O relacionamento entre os dois times é bom, tanto que Rafael Longuine foi emprestado para o time alagoano no começo da temporada, mas acabou rompendo o ligamento do joelho e se recupera de cirurgia.