Empresário afirma que Anderson Ceará pediu ao Santos para ser emprestado

O representante do meia Anderson Ceará, Alexis Malavolta, afirmou nas suas redes sociais que o jogador pediu à diretoria o Santos que seja emprestado.
Treinando com o elenco de aspirantes do Peixe, o atleta, segundo o seu agente, tem sofrido com uma 'pequena depressão' devido ao pouco tempo que tem entrado em campo, principalmente pelo time principal. O CRB é um dos alvos para contar com o jogador até o fim da temporada. O relacionamento entre os dois times é bom, tanto que Rafael Longuine foi emprestado para o time alagoano no começo da temporada, mas acabou rompendo o ligamento do joelho e se recupera de cirurgia.
A informação do interesse dos nordestinos foi publicado inicialmente pelo "UOL Esporte".
Revelado pela base santista, Ceará estreou entre os profissionais em 2018, justamente nas mãos do atual treinador, Cuca, então na sua segunda passagem pelo Peixe. Contudo, semanas depois o meia sofreu uma lesão ligamentar no joelho que o tirou dos gramados por praticamente um ano, voltando a integrar os profissionais nesta temporada, mas atuando em apenas duas ocasiões.