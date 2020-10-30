AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Empresário afirma que Anderson Ceará pediu ao Santos para ser emprestado

De acordo com Alexis Malavota, o meia santista tem sofrido com uma 'pequena depressão' pela ausência de minutos em campo...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 17:15
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O representante do meia Anderson Ceará, Alexis Malavolta, afirmou nas suas redes sociais que o jogador pediu à diretoria o Santos que seja emprestado.
Treinando com o elenco de aspirantes do Peixe, o atleta, segundo o seu agente, tem sofrido com uma 'pequena depressão' devido ao pouco tempo que tem entrado em campo, principalmente pelo time principal. O CRB é um dos alvos para contar com o jogador até o fim da temporada. O relacionamento entre os dois times é bom, tanto que Rafael Longuine foi emprestado para o time alagoano no começo da temporada, mas acabou rompendo o ligamento do joelho e se recupera de cirurgia.
A informação do interesse dos nordestinos foi publicado inicialmente pelo "UOL Esporte".
Revelado pela base santista, Ceará estreou entre os profissionais em 2018, justamente nas mãos do atual treinador, Cuca, então na sua segunda passagem pelo Peixe. Contudo, semanas depois o meia sofreu uma lesão ligamentar no joelho que o tirou dos gramados por praticamente um ano, voltando a integrar os profissionais nesta temporada, mas atuando em apenas duas ocasiões.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PRF faz escolta de carga superdimensionada na manhã desta terça
Roda gigante? PRF faz escolta de peça superdimensionada na BR 101
Imagem de destaque
Por que eleição de Pernambuco virou 'guerra digital' – e o que isso tem a ver com 'virada' da governadora
Sérgio Meneguelli andando de skate
Meneguelli luta contra nova queda e põe tudo nas mãos de Renzo: “Não vai ter traição”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados