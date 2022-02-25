Empoli x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

A Juventus visita o Empoli neste sábado, às 14h05 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora venceu apenas um dos últimos quatro jogos realizados, mas ainda segue no G-4 e em busca da classificação para a próxima Champions League.MÊS DECISIVO SE APROXIMANDO- Será um jogo difícil de vencer. Março é um mês decisivo, pois lutaremos em todas as frentes. Estamos no G-4, na Copa da Itália e na Champions League, a temporada está ocorrendo bem e vamos ver quantos troféus podemos trazer para casa, mas ainda temos que melhorar - disse Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.