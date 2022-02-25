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Empoli x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Juventus venceu apenas um dos últimos quatro confrontos no Campeonato Italiano, mas segue na 4ª colocação. Empoli também não vive boa fase no Calcio...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 13:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 13:13
A Juventus visita o Empoli neste sábado, às 14h05 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora venceu apenas um dos últimos quatro jogos realizados, mas ainda segue no G-4 e em busca da classificação para a próxima Champions League.MÊS DECISIVO SE APROXIMANDO- Será um jogo difícil de vencer. Março é um mês decisivo, pois lutaremos em todas as frentes. Estamos no G-4, na Copa da Itália e na Champions League, a temporada está ocorrendo bem e vamos ver quantos troféus podemos trazer para casa, mas ainda temos que melhorar - disse Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
PARAR DE EMPATARNos últimos três jogos, sendo dois pelo Campeonato Italiano e um pela Liga dos Campeões, a Juventus empatou todos os duelos por 1 a 1. Com isso, a Velha Senhora se distanciou da briga pelo título no Calcio, mas conta com trecos da Atalanta para se manter no G-4.
FICHA TÉCNICA:Empoli x Juventus
Data e horário: 26/2/2022, às 14h05 (de Brasília)Local: Carlo Castellani Stadium, em Empoli (ITA)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EMPOLI (Técnico: Aurelio Andreazzoli)Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi; Zurkowski, Asllani e Bandinelli; Henderson e Bajrami; Pinamonti
Desfalques: Nicolas Haas, Tommaso Baldanzi e Emmanuel Ekong (machucados)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt e Pellegrini; Zakaria, Locatelli e Rabiot; Cuadrado, Vlahovic e Morata
Desfalques: Weston McKennie, Kaio Jorge, Federico Chiesa e Alex Sandro (machucados)
Crédito: JuventusbuscavencerapósdoisempatesseguidosnoCampeonatoItaliano(JOSEJORDAN/AFP

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