Empoli x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

A Juventus visita o Empoli neste sábado, às 14h05 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora venceu apenas um dos últimos quatro jogos realizados, mas ainda segue no G-4 e em busca da classificação para a próxima Champions League.MÊS DECISIVO SE APROXIMANDO- Será um jogo difícil de vencer. Março é um mês decisivo, pois lutaremos em todas as frentes. Estamos no G-4, na Copa da Itália e na Champions League, a temporada está ocorrendo bem e vamos ver quantos troféus podemos trazer para casa, mas ainda temos que melhorar - disse Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.
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PARAR DE EMPATARNos últimos três jogos, sendo dois pelo Campeonato Italiano e um pela Liga dos Campeões, a Juventus empatou todos os duelos por 1 a 1. Com isso, a Velha Senhora se distanciou da briga pelo título no Calcio, mas conta com trecos da Atalanta para se manter no G-4.
FICHA TÉCNICA:Empoli x Juventus
Data e horário: 26/2/2022, às 14h05 (de Brasília)Local: Carlo Castellani Stadium, em Empoli (ITA)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EMPOLI (Técnico: Aurelio Andreazzoli)Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi; Zurkowski, Asllani e Bandinelli; Henderson e Bajrami; Pinamonti
Desfalques: Nicolas Haas, Tommaso Baldanzi e Emmanuel Ekong (machucados)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt e Pellegrini; Zakaria, Locatelli e Rabiot; Cuadrado, Vlahovic e Morata
Desfalques: Weston McKennie, Kaio Jorge, Federico Chiesa e Alex Sandro (machucados)