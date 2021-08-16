Empolgou? Gol de Renato Augusto com assistência de Giuliano anima torcedores do Corinthians na web

O torcedor do Corinthians está empolgado, e não é para menos. No último domingo (15), o Timão voltou a vencer na Neo Química Arena após quase dois meses, batendo o Ceará, por 3 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas o que realmente animou a Fiel Torcida foi o terceiro gol, marcado pelo meia Renato Augusto, que reestreou no duelo contra o Vozão. E, para melhorar, o tento foi com assistência de Giuliano, outro reforço corintiano na temporada.