Empolgado, Sport quer embalar no Brasileirão diante do lanterna Goiás

Sport e Goiás entram em campo a partir das 20h30 (Horário de Brasília) deste domingo, em jogo que promete agitar a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.Como chegam
Após a chegada de Jair Ventura, o Sport animou e conseguiu apresentar evolução dentro de campo. A prova dessa pequena melhora foi na última quinta-feira, quando o Leão bateu o Grêmio, em Porto Alegre.
Agora, a ordem é aproveitar o embalo, conseguir a segunda vitória consecutiva no torneio e alçar vôos longe da zona do rebaixamento.
Já o Goiás vive uma situação diferente. Nem mesmo com a chegada do técnico Thiago Larghi a equipe conseguiu melhorar. Na última rodada, o Verdão foi superado dentro de casa pelo Corinthians.
Diante do cenário delicado, o clube da Serrinha aparece na lanterna do torneio, com apenas 4 pontos.