Empolgado, Sport quer embalar no Brasileirão diante do lanterna Goiás

Crédito: Evaldo Altino

Sport e Goiás entram em campo a partir das 20h30 (Horário de Brasília) deste domingo, em jogo que promete agitar a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.Como chegam

Após a chegada de Jair Ventura, o Sport animou e conseguiu apresentar evolução dentro de campo. A prova dessa pequena melhora foi na última quinta-feira, quando o Leão bateu o Grêmio, em Porto Alegre.

Agora, a ordem é aproveitar o embalo, conseguir a segunda vitória consecutiva no torneio e alçar vôos longe da zona do rebaixamento.

Já o Goiás vive uma situação diferente. Nem mesmo com a chegada do técnico Thiago Larghi a equipe conseguiu melhorar. Na última rodada, o Verdão foi superado dentro de casa pelo Corinthians.