Empolgado, Joilson projeta sucesso na Chapecoense

Crédito: Márcio Cunha/Chape

No último domingo, a Chapecoense venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 e encheu o seu torcedor de esperança que o time pode fazer um ótimo papel na disputa da Série B.Um dos destaques da equipe é o zagueiro Joilson, que não esconde a felicidade da fase que está vivendo dentro da Arena Condá.

'Fico feliz de estar exercendo esta função dentro da Chapecoense. Espero poder ajudar tanto dentro, quanto fora de campo, porque quem ganha com isso é a Chapecoense'.

No bate-papo com a imprensa, o defensor também elogiou o goleiro João Ricardo, que teve uma brilhante atuação diante da Bolívia Querida.

'João estava em uma manhã inspirada e a gente voltou com uma postura diferente no segundo tempo. Umberto corrigiu nossos erros, tivemos oportunidades de ampliar o marcador, mas graças a Deus conseguimos a vitória'.

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