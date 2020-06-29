Empenho em campo, mas poucas chances: recomeço de Fred no Flu

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

A confiança no poder de reação de Fred norteia o Fluminense para a sequência da temporada. Em meio ao cenário nebuloso da derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda, no jogo que marcou a reestreia do astro com a camisa tricolor, o técnico Odair Hellmann indicou um caminho no qual ele pode ser crucial em sua nova fase nas Laranjeiras.

- Já tinha conversado com ele que seriam 45 minutos, no máximo 60 se as circunstâncias do jogo tivessem numa normalidade. Mesmo as circunstâncias não sendo favoráveis para ele, Fred participou bem da partida. Fez bons pivôs e esteve presente na área em algumas oportunidades para concluir, mas o importante é que participou bem em movimentação. E fez boas jogadas para que pudéssemos puxar contra-ataque e fazer transição - afirmou, à FluTV.

Com o meio inoperante (em especial por uma nova atuação abaixo da média de Paulo Henrique Ganso), o jogador de 36 anos tomou a iniciativa em alguns momentos de buscar jogadas para lançar Marcos Paulo e Evanilson. Sua visão de jogo aliada à velocidade que os jovens têm pode se tornar uma cartada em momentos nos quais a partida esteja truncada.

Entretanto, seu fôlego atual não permite que Fred una a luta para sair da área e buscar o jogo com o pique para encontrar um caminho entre os rivais. Prova disto foram os escassos momentos nos quais tocou na bola no domingo passado.

Odair Hellmann crê que a evolução só aconteça com o decorrer da temporada.

- Está começando os trabalhos. Combinamos de fazer 45 ou no máximo 60 minutos, porque ele já vinha de tempo sem jogar, tem os três meses (de paralisação em virtude da pandemia do novo coronavírus), então vamos buscar essa progressão de forma gradativa - declarou.