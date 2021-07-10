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futebol

Empate sustenta jejum de sete anos do Inter como visitante contra o Grêmio

Colorado não consegue vencer como visitante o arquirrival desde o ano de 2014 pela final do Gauchão...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 18:56
Crédito: Ricardo Duarte
Apesar de conseguir pontuar em território histórico complicado para o Internacional, o resultado de 0 a 0 na tarde deste sábado (10) no Grenal 433 postergou um jejum acumulado pelo clube do Beira-Rio quando o assunto é vencer o arquirrival atuando como visitante.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA última vez que o clube atualmente dirigido por Diego Aguirre conseguiu tal feito data de 30 de março de 2014 onde as equipes faziam o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho na Arena.
Naquela oportunidade, Rafael Moura marcou duas vezes para o Colorado bater o Grêmio por 2 a 1 onde, na volta, o triunfo no Beira-Rio por 4 a 1 consolidou o título estadual.
De lá pra cá, as equipes se enfrentaram nesse contexto em 18 oportunidades com o Grêmio saindo vencedor sete vezes (sendo o mais duro dos reveses o 5 a 0 em 2015 pelo Brasileirão) além de 11 resultados de igualdade.

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