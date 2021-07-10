Empate sustenta jejum de sete anos do Inter como visitante contra o Grêmio

Apesar de conseguir pontuar em território histórico complicado para o Internacional, o resultado de 0 a 0 na tarde deste sábado (10) no Grenal 433 postergou um jejum acumulado pelo clube do Beira-Rio quando o assunto é vencer o arquirrival atuando como visitante.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA última vez que o clube atualmente dirigido por Diego Aguirre conseguiu tal feito data de 30 de março de 2014 onde as equipes faziam o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho na Arena.