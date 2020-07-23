Empate entre Santos e Santo André não agrada Felipe Jonatan, mas lateral acredita em evolução do time

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan não gostou do empate em 1 a 1 do Santos contra o Santo André, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. No entanto, o jogador que atuou durante os 90 minutos da partida garantiu que o elenco está tranquilo e ciente que pode evoluir nos próximos compromissos.
– Depois de quatro meses sem atuar, é quase impossível retomarmos a mesma imposição física que antes, isso é algo que vamos melhorando no dia a dia, com os treinamentos, com a volta dos jogos, o ritmo de jogo – acrescentou o lateral.
Felipe Jonatan é um dos poucos atletas que entrou em campo em todos os jogos do Santos na temporada. Único jogador da sua posição no atual elenco, o cearense ficou de fora do time titular apenas na estreia santista pela Libertadores, quando o Peixe venceu o Defensa y Justicia (ARG), fora de casa, por 2 a 1, de virada. Ainda assim, na ocasião, o camisa três, que não estava 100% fisicamente, entrou nos minutos finais da partida.