Empate entre Santos e Santo André não agrada Felipe Jonatan, mas lateral acredita em evolução do time

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan não gostou do empate em 1 a 1 do Santos contra o Santo André, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. No entanto, o jogador que atuou durante os 90 minutos da partida garantiu que o elenco está tranquilo e ciente que pode evoluir nos próximos compromissos.

– Depois de quatro meses sem atuar, é quase impossível retomarmos a mesma imposição física que antes, isso é algo que vamos melhorando no dia a dia, com os treinamentos, com a volta dos jogos, o ritmo de jogo – acrescentou o lateral.